5 незначительных поступков, приводящих к быстрому разрушению брака и разводу

В отношениях не бывает незначительных поступков, любое неправильное действие может стать разрушительным для брака.
Психологи назвали пять причин, которые могут привести к быстрому разводу.
Какие действия партнеров в отношениях приводят к разрыву
- Вы постоянно критикуете своего партнера. Никто не должен оправдывать ваши надежды, даже если это ваша вторая половинка. В отношениях важно сосредотачиваться на том, что они вам дают. И стоит научиться ценить человека, который рядом с вами, не зацикливаясь на том, что партнер не отвечает вашим стандартам. Это исключительно ваш взгляд и ваши надежды, которые могут не иметь ничего общего с другим человеком, даже если это ваша вторая половинка.
- Вы не можете простить ошибки, которые ваш партнер сделал в прошлом, даже если он прилагает все усилия, чтобы не повторять их. Если ваш близкий человек пытается загладить свою вину и уже не совершает тех действий, которые вам причиняют боль, то его давно нужно простить. Если вы не можете этого сделать, то лучше прекратить отношения сразу, а не постоянно напоминать себе и ему о прежних промахах. Такие отношения обречены, ваш партнер все равно уйдет, чтобы не терпеть постоянные упреки и унижения.
- У вас или вашего партнера депрессия, но вы не обращаетесь за помощью. Если у вас нарушен сон, нет аппетита, радости, нехватка энергии, ощущение безнадежности и ничтожности, тогда следует обращаться за помощью. Ведь когда нам плохо, нас раздражает, что рядом с нами живут люди, у которых все хорошо. Итак, если у вас или вашего партнера есть признаки депрессии, следует обращаться за помощью к специалистам, а не разрушать свои добрые отношения с близкими людьми.
- Вы не реагируете на просьбу своего партнера. Если вы заняли оборонительную позицию, действуете только так, как вам удобно, не учитываете интересы своего партнера, отношения под угрозой. Ведь во взаимоотношениях находятся двое, которые должны прислушиваться друг к другу и идти на компромиссы. Иначе вашему партнеру просто надоест обслуживание ваших интересов и он уйдет от вас.
- Вы пытаетесь сделать своего партнера совершенным. Если вы насмотрелись фильмов или наслушались вебинаров о том, каким должен быть идеальный партнер, а затем решили сделать такого из своей второй половинки, вас может ожидать большое разочарование. Вы совершенно не имеете права переделывать другого человека или подгонять его под свои идеалы. Просто задумайтесь, было бы приятно вам, если бы из вас делали идеал, отвечающий требованиям других.
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