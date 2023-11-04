5 ноября — какой церковный праздник, почему не стоит начинать новые проекты и покупать дорогие вещи

5 ноября в православном календаре день памяти мучеников Галактиона и Эпистимы. Это христианские святые преподобномученики и подвижники. Галактион родился в Финикии в III веке, а Эпистима была его невестой. Оба приняли святое крещение и решили не жениться, а посвятить себя Богу и вступить в монастыри вблизи горы Синай. Там они прославились чрезвычайно набожной монашеской жизнью.

Как-то воины напали на мужской монастырь, монахи сбежали, один только Галактион остался, его ведь и нашли в келье, когда читал Божественное Писание. Святого заключили в тюрьму и привели на суд к языческому старосте. Эпистимия, узнав об этом, поспешила к Галактиону и безбоязненно встала рядом с ним перед судьей. Староста приказал их жестоко мучить. За то, что языческий староста приказал раздеть святую Эпистимию, он и все, кто был рядом ослеп, только после молитвы святой Богу они прозрели и обратились 53 человека, однако мучитель еще больше озверел. Преподобномученикам отрезали руки и ноги, но они мужественно терпели и прославляли Христа-Царя.

Приметы 5 ноября

Народные приметы 5 ноября / Фото: Pexels

На земле уже много снега — зима будет долгой и холодной.

На деревьях утром много инея – до потепления.

Луна в дымке – плохая погода продлится долго.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не начинать никаких новых дел или проектов. Считалось, что в противном случае можно столкнуться с большими неприятностями. Также не приглашали в свой дом гостей, даже родственников или добрых друзей. А еще не покупали вещи, особенно дорогие. Считалось, что они скоро сломаются.

Что можно делать завтра

Согласно поверьям, в этот день лучше было убрать в доме – такая работа закончится хорошо и принесет счастье. А также наши предки пытались пойти на Галактиону в баню, чтобы там хорошо попариться. Верили, что тогда весь год будешь здоров.

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