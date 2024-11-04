5 ноября — какой церковный праздник, почему нельзя ничего покупать и поднимать деньги

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Галактиона и Епистимы. Галактион родился в богатой и уважаемой языческой семье. Его родители долгое время не могли иметь детей и после многих молитв к богам решили принять христианство, услышав о святости этой религии. После того, как мать забеременела, они крестились. Галактион с детства воспитывался в христианской вере.

Когда Галактион достиг совершеннолетия, родители решили женить его на девушке по имени Эпистима, которая также была язычницей. Однако под влиянием Галактиона она тоже приняла христианство и стала ревностной последовательницей Христа. Супруги решили посвятить себя Богу, живя как брат и сестра. Впоследствии они приняли решение стать отшельниками и поселились в отдельных монастырях, продолжая служить Богу через молитву, пост и милосердные поступки.

Во время гонений на христиан, начатых во времена императора Деция, Галактион был схвачен и подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от веры. Узнав об этом, Эпистима добровольно пришла разделить его судьбу, и тоже была арестована. Обоих мучили, а затем казнили, обезглавив.

Приметы 5 ноября

Народные приметы 5 ноября / Фото: Unsplash

Снег ложится на землю неровно – в следующем году уродит ячмень.

Ясно небо и северный ветер к похолоданию.

На ветках вербы иней к непогоде.

Что завтра нельзя делать

Не стоит принимать в этот день важные решения, потому что вы можете ошибиться и навлечь на себя беду. Не следует ничего покупать, вещь прослужит недолго. Согласно приметам, не стоит поднимать деньги с земли — этим вы накликаете на себя долгое одиночество.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день для похода в баню – весь следующий год будете здоровыми. Молодые девушки в древности молились, чтобы выйти замуж за хороших мужчин.

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