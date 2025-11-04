Церковный праздник 5 ноября / © Фото из открытых источников

Завтра, 5 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Галактиона и Епистимы. Галактион происходил из языческой семьи. Он был крещен в христианство уже во взрослом возрасте. Эпистима, его супруга, родилась в христианской семье. Она воспитывалась в благочестии и благочестии. Пара жила в Кесарии Палестинской. Они были очень набожны, активно помогали бедным и нуждающимся.

Галактион и Эпистима предстали перед судом римской власти за отказ приносить жертвы языческим богам, что было обязательным для граждан во времена правления императора. Их отказ от идолопоклонства считали неповиновением, поэтому их подвергли жестоким пыткам. Исторические источники свидетельствуют, что они не только сохранили веру, но и поддерживали друг друга во время страданий, что придавало силы и им самим, и многим свидетелям их мученичества.

Согласно преданию, Галактион и Эпистима были замучены до смерти из-за преданности Христу. Их смерть произошла около 252-259 года, во время гонений за императора Деция.

Приметы 5 ноября

Народные приметы 5 ноября / © unsplash.com

Ясная ночь 5 ноября — ждите морозного утра.

Туман на рассвете — богатый урожай хлеба в следующем году.

Сильный ветер 5 ноября — зима будет суровой и морозной.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным верованиям лучше воздержаться от серьезных решений: не стоит заводить значимые дела, ставить подписи под важными документами или делать дорогие покупки.

Что можно делать завтра

В православный день памяти святых Галактиона и Епистими люди обращаются к ним с особыми просьбами: женщины, мечтающие о детях, — за дар материнства; незамужние девушки — о счастливой супружеской жизни и хорошем муже. Супружеские пары молятся святым об укреплении брака, примирении после споров и восстановлении доверия.