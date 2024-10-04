5 октября – какой церковный праздник, что не следует делать, чтобы не навлечь беды в свою жизнь

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 октября, в православном календаре день памяти святой мученицы Харитины. Христианский праздник, жизнь которого отмечается в православной и католической традициях. Она жила в III-IV веке во время гонений на христиан в Римской империи. По преданию, Харитина была богатой и благочестивой женщиной, решившей посвятить свою жизнь служению Богу. Она активно помогала христианам, страдающим от преследований, и стала свидетелем их веры. Ее добрые дела и преданность христианским идеалам привели к тому, что ее тоже начали преследовать.

Харитина была арестована и подвергнута жестоким пыткам, но оставалась непоколебимой в своей вере. Она страдала за идеалы Христа, не отказываясь от своих убеждений. Ее мученическая смерть стала примером для многих христиан, и после ее смерти ее стали чтить как святую.

Приметы 5 октября

Народные приметы 5 октября / Фото: Unsplash

На вишне уже нет листьев – зима придет совсем скоро.

Вороны беспокойно кружат в небе до суровой зимы.

Безветренная погода – ждите похолодания.

Что завтра нельзя делать

Старайтесь в этот день не сплетничать, потому что это может испортить вам всю жизнь и навлечь беды. Нельзя также хвастаться, если не хотите остаться без того, что вызывает у вас гордость.

Что можно делать завтра

Незамужние девушки традиционно собирались на вечерницы, чтобы вместе вышивать, вязать и петь. Заканчивались такие посиделки чаем. Также это благоприятный день для гадания на свою судьбу.

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