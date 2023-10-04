5 октября — какой церковный праздник, почему нельзя оскорблять ткачих и носить одежду темного цвета

Сегодня, 5 октября, в православном календаре день памяти святой Харитины. Она была христианской мученицей, жившей в IV веке. Родилась в Риме, но осиротела в детстве. Ее воспитал добрый и благочестивый человек Клавдий, научивший ее верить в Иисуса Христа. Харитина была очень набожной и красивой девушкой, проповедовавшей христианство среди язычников. Многие перешли на христианскую веру через ее слова и пример.

Во время преследования христиан при императоре Диоклетиане Харитину задержали и привели к судье. Она отказалась отступить от своей веры и поклоняться языческим богам. За это ее жестоко пытали и лишали пищи и воды. Но Бог дал ей силу терпеть мучения и не предать Христа. Даже когда ее бросили в огонь, она осталась невредимой. Наконец судья приказал ей перерезать горло мечом. Так Харитина скончалась с молитвой на устах.

Церковный праздник 5 октября — день памяти Дионисия Александрийского

Дионисий Александрийский был выдающимся епископом Александрии, жившим в IV веке. Он был учеником знаменитого Оригена и возглавлял Александрийскую школу. Он также был священномучеником, страдавшим от гонений на христиан во времена императоров Деция и Валериана. Он написал много произведений, в которых защищал православную веру и полемизировал с еретиками. Почитается в лике святых как священномученик.

Приметы 5 октября

Народные приметы 5 октября / Фото: Pexels

Если снег еще не выпал, то зима придет нескоро.

В лесу слышен хруст деревьев — ждите теплую и приятную погоду в ближайшие дни.

Птицы уже улетели в теплые края — зима будет суровой.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось лениться. Святая Харитина считалась покровительницей ткачих, поэтому было очень важно не оскорблять этих мастериц. Также запрещалось сплетничать и злословить. Наши предки старались не носить одежду темного цвета. Считалось, что это принесет неудачи и смерть родных.

Что можно делать завтра

С самого утра женщины занимались уборкой дома, а мужчины заготавливали на зиму все, что могло бы помочь пережить холодное время. Девушки посвящали день рукоделию, особенно во второй половине дня. Святой Харитине часто молились о здоровье и долголетии.

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