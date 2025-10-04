ТСН в социальных сетях

5 октября — какой церковный праздник, о чем молиться святой Харитине

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 5 октября

Церковный праздник 5 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 5 октября, в православном календаре день памяти святой мученицы Харитины. Харитина родилась в городе Амис (современная Турция) около 287 года. В раннем детстве она потеряла родителей и стала сиротой. Благочестивый христианин Клавдий, увидев ее, взял к себе, воспитал и полюбил как родную дочь.

Она выросла в благочестии, посвятила свою жизнь Христу, избрав путь девства, молитвы и служения Господу. Читала Священное Писание и помогала тем, кто искал духовной поддержки, обращая многих людей в христианство.

Во время гонений императора Диоклетиана на христиан Харитина была оговорена язычниками. Ее привели на суд, где она мужественно исповедовала свою веру. Ее подвергли жестоким пыткам: побрили голову, пытали раскаленными прутьями, вырывали ногти и зубы, распяли на колесе, поливая раны уксусом.

После смерти ее тело уложили в мешок и выбросили в море. Три дня спустя волны принесли ее на берег, где Клавдий смог похоронить ее с почестями.

Приметы 5 октября

Народные приметы 5 октября / © unsplash.com

  • Туман — к влажной осени и ранним морозам.

  • Ветер с севера — в холодную погоду в ближайшие дни.

  • Яркое солнце на Харитине — к хорошему урожаю зерновых и фруктов в следующем году.

Что завтра нельзя делать

В народе этот день называли «Евровидение». на Харитину не советовали делать признание в любви и отправляться в дальние путешествия.

Что можно делать завтра

К святой Харитине обращаются с молитвой о собственном здоровье и здоровье родных, о стабильной работе, гармонии в семье и материальном благополучии. Кроме того, ее уважают как покровительницу тех, кто занимается рукоделием, ткачеством и шитьем.

