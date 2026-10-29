5 ошибок при уборке, которые могут привести к появлению конденсата на окнах и плесени в доме

Как предотвратить появление плесени в доме: ошибки и полезные советы

Реклама

Осенью проблема конденсата на окнах и появления плесени становится особенно заметной из-за холодных поверхностей, отопления и закрытых окон. В то же время повысить влажность в доме могут и обычные ошибки при уборке.

Об этом пишет британское издание Netmums.

Реклама

Конденсат образуется, когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, например, окном или наружной стеной. Если она регулярно остаётся влажной, создаются благоприятные условия для появления плесени. Оптимальной для жилья считается относительная влажность от 40% до 60%, тогда как показатели свыше 60% могут способствовать развитию плесени.

Реклама

Какие ошибки при уборке повышают влажность

Одной из распространенных ошибок является использование слишком большого количества воды при мытье пола. Пока она высыхает, вода испаряется и повышает влажность воздуха. Поэтому рекомендуется хорошо отжимать швабру, убирать по участкам и проветривать помещение во время высыхания пола.

Еще одна проблема — грязные или забитые вытяжки на кухне и в ванной комнате. Из-за жира и пыли они хуже отводят пар, поэтому влага после приготовления пищи или душа остается внутри. Крышки и фильтры рекомендуется регулярно очищать и устанавливать обратно только после полного высыхания.

Причиной увеличения количества конденсата могут стать и запыленные радиаторы. Пыль между их ребрами препятствует эффективному распределению тепла, из-за чего стены и окна рядом могут оставаться более холодными. Радиаторы рекомендуется очищать после отключения отопления и их остывания.

Особого внимания требуют также диваны, подушки, шторы и ковры. На них скапливаются пыль, волокна и шерсть домашних животных, которые могут удерживать влагу. Осенью и зимой такие поверхности рекомендуется чаще пылесосить, а съемные чехлы — стирать.

Реклама

Пятая ошибка — сушка мокрых тряпок, швабр и кухонных полотенец на радиаторах или оставление их мокрыми в комнате. Они постепенно отдают воду в воздух, повышая влажность. После использования их лучше хорошо отжать и сушить в проветриваемом месте.

Как быстро снизить риск появления плесени

Конденсат на окнах рекомендуется не оставлять надолго. Капли воды следует вытирать сухой тканью с стекол, рам и подоконников, а саму ткань после этого просушивать в проветриваемом месте.

Также помогает кратковременное интенсивное проветривание. Окна можно широко открывать на 5–10 минут, в частности после приготовления пищи или принятия душа. Вытяжку следует оставлять включенной ещё на несколько минут после таких занятий.

Контролировать ситуацию можно с помощью гигрометра. Особое внимание следует уделять комнатам, в которых относительная влажность превышает 60%.

Реклама

Если же плесень после очистки быстро появляется снова, распространяется на значительные площади или в помещении ощущается сильный затхлый запах, причина может быть связана не только с бытовой влажностью, но и с состоянием самого жилья.

Напомним, что некоторые комнатные растения могут помогать регулировать влажность воздуха. Эксперт назвал семь видов, которые станут дополнительными помощниками в борьбе с конденсатом.

Новости партнеров

Новости партнеров