5 ошибок в макияже, которые подчеркивают морщины и делают на вид старше

Макияж может как подчеркнуть черты лица и красоту, скрыть недостатки, так и наоборот, еще больше подчеркнуть их. Об основных ошибках в макияже, которых нужно избегать, чтобы не выглядеть старше, рассказали стилисты. Но важно помнить, что макияж является индивидуальной вещью и то, что подчеркнуть недостатки у одного человека, для другого может оказаться выигрышным.

Чего не следует делать в макияже

Много тонального крема

Тональный крем предназначен создавать ровное основание, скрывать недостатки кожи -- поры, покраснения, пигментные пятна и т.д. Но тональный крем не заменяет корректор или консилер. Не нужно наносить толстый слой крема на лицо, главное – выбрать тон, который будет соответствовать вашей коже, включая ее оттенок (теплый, прохладный или нейтральный).

Соответствующее основание нужно наносить не на все лицо, а только на проблемные зоны. Тщательно растушуйте тон, не забывая о шее и не переборщите. Нанесение большого количества тонального крема может зрительно увеличить поры и подчеркнуть морщины.

Темные тени для век

С возрастом глаза зрительно меняют форму, становятся более прикрытыми из-за того, что верхнее веко выглядит более припухлым, скрывая нижнее.

Чтобы компенсировать этот недостаток, многие женщины, чтобы создать контраст и раскрыть глаза, наносят тени очень темного цвета. Но получают обратный эффект — любой черный цвет только подчеркивает морщины и придает резкий вид.

Чтобы "открыть" глаза лучшее решение – это выбрать тени светлого или нейтрального оттенка, бежевого, серо-коричневого.

"Неправильные" брови

Брови имеют огромное значение в композиции на лице. Мода на форму бровей меняется очень быстро, но не стоит бежать за новыми тенденциями, чтобы выглядеть моложе. Очень тонкие брови могут прибавить несколько лишних лет.

Лучше всего соблюдать естественную линию бровей и не пытаться создать форму там, где ее не существует. Если брови редкие, необязательно делать микроблейдинг, достаточно подобрать карандаш для бровей соответствующего оттенка и заполнить участки, на которых нет волос.

Темная подводка на нижнем веке

Чтобы зрительно увеличить глаза, некоторые женщины наносят черную или коричневую подводку на нижнее веко. Такой способ достигает обратного эффекта – глаза визуально "закрываются", выглядят меньше. Кроме того, темная нижняя подводка привлекает внимание к темным кругам под глазами, морщинам и другим возрастным изменениям.

Лучше использовать телесную подводку для глаз, которая сделает ваши глаза ярче и больше, а взгляд свежее.

Темная помада

Если тон вашей кожи не соответствующий, слишком темная помада может создать нелепый контраст, подчеркивающий морщины вокруг губ. Чтобы этого не произошло, попытайтесь обвести губы телесным карандашом для губ, а сверху нанести помаду нейтрального тона и блеск. Такой прием подчеркнет красоту губ и придаст им немного объема.

Если вы допускаете упомянутые ошибки в макияже, попробуйте их исправить и увидите, что приобрели более современный и свежий вид.

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