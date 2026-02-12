5 популярных пород кошек, которых бы не завел ветеринар: в чем причина

Бенгальская кошка

Ветеринар назвал пять популярных пород кошек, которых он лично не завел бы из-за повышенных рисков для здоровья и потенциально дорогостоящего лечения. Свою позицию врач Амир Анвари озвучил в TikTok, объяснив, что многие из этих животных имеют генетически обусловленные проблемы, которые могут существенно повлиять на качество жизни любимца.

Об этом сообщило издание Express.

По словам специалиста, решение взять кота домой требует взвешенного подхода. Кроме характера и внешности, следует учитывать возможные хронические заболевания, присущие определенным породам.

Персидский кот

Персы относятся к брахицефальным породам с плоской мордочкой. Такая анатомия часто провоцирует трудности с дыханием, стоматологические проблемы и постоянные выделения из глаз. Кроме этого, они требуют ежедневного ухода из-за длинной шерсти. Также порода склонна к поликистозу почек — заболеванию, при котором в органе формируются кисты, которые со временем могут привести к почечной недостаточности.

Бенгальский кот

Бенгалы, несмотря на эффектную внешность и высокий уровень активности, имеют риски развития катаракты и прогрессирующей атрофии сетчатки, что может завершиться потерей зрения. Среди других распространенных диагнозов — гипертрофическая кардиомиопатия, которая вызывает утолщение сердечной мышцы и способна привести к сердечной недостаточности.

Экзотическая короткошерстная

Эту породу часто называют «короткошерстной версией перса». Хотя она не имеет сложного ухода за шерстью, другие проблемы остаются: трудности с дыханием, стоматологические осложнения, заболевания глаз, поликистоз почек и возможные сердечные патологии.

Регдолл

Регдолы известны кротким темпераментом, однако, по словам ветеринара, они также имеют генетическую предрасположенность к поликистозу почек и гипертрофической кардиомиопатии. Кроме того, возможны проблемы с мочевым пузырем и склонность к ожирению, что требует постоянного контроля.

Шотландская вислоухая

Особенность этой породы — сложенные уши — обусловлена генетической мутацией, которая влияет на хрящевую ткань. При этом она затрагивает не только форму ушей, но и все суставы животного. Из-за этого коты могут страдать остеохондродисплазией и дегенеративными заболеваниями суставов, сопровождающимися болью. Ветеринар отметил, что мутация является доминантной, поэтому проблемы возможны даже у животных без выражено сложенных ушей, и поставил под сомнение этичность дальнейшего разведения этой породы.

