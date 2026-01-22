- Дата публикации
5 пород кошек, которые лучше всего подходят для семьи с детьми — советы ветеринаров
Ласковый характер и способность приспосабливаться — ключевые черты семейных котов. Эксперты объяснили, какие породы лучше всего подходят для жизни с детьми и другими животными.
Семейные дома с активным ритмом жизни нуждаются в животных, которые легко приспосабливаются к суете, любят людей и не требуют сложного ухода. Ветеринары выделяют пять пород кошек, которые лучше всего вписываются в большие семьи и комфортно чувствуют себя рядом с детьми и другими домашними любимцами.
Об этом сообщило издание Parade Pets.
Бирман
Бирманы известны кротостью, спокойным характером и любовью к семейным активностям. Ветеринары отмечают, что эти кошки хорошо ладят с детьми и другими животными, не слишком голосистые и не требуют сложного ухода. Однослойная шерсть легко расчесывается, поэтому достаточно нескольких минут в неделю, чтобы поддерживать ее в порядке.
Основные черты: мягкий характер, общительность, простота в уходе
Продолжительность жизни: 9-15 лет
Бурма
Бурманские коты — настоящие «компанейские души». Они привязаны к людям, быстро входят в доверие и остаются игривыми даже во взрослом возрасте. Это более громкая порода, поэтому владельцам придется привыкнуть к коммуникации на «кошачьем языке». В то же время бурмы очень ориентированы на человека и прекрасно подходят семьям, которые готовы уделять коту внимание ежедневно.
Основные черты: ласковость, активность, социальность
Продолжительность жизни: от 12 лет
Британская короткошерстная
Эти коты — идеальный вариант для семей, ищущих спокойного, неприхотливого питомца. Британцы дружелюбны, уравновешены и не склонны к чрезмерной активности. Они с удовольствием проводят время рядом с семьей, но так же комфортно чувствуют себя, занимаясь своими делами.
Основные черты: сдержанность, нежность, самостоятельность
Продолжительность жизни: 12-20 лет
Мейн-кун
Несмотря на свой впечатляющий размер, мейн-куны — настоящие «мягкие великаны». Они ласковые, дружелюбные и охотно взаимодействуют с людьми. Часто следуют за хозяевами по всей квартире, интересуются всем, что происходит, и хорошо приспосабливаются к ритму семейной жизни. Ветеринары предостерегают: порода может иметь склонность к сердечным заболеваниям, поэтому регулярные осмотры особенно важны.
Основные черты: дружелюбие, уравновешенность, социальность
Продолжительность жизни: от 12,5 лет
Регдол
Рэгдолы получили свое название из-за привычки расслабляться на руках, как мягкая игрушка. Это одна из самых ориентированных на человека пород: они любят спокойствие, предсказуемость и тепло семейных объятий. Рэгдолы неприхотливы, хорошо реагируют на шум в доме и отлично подходят детям, которые учатся обращаться с животными.
Основные черты: мягкость, спокойствие, открытость к взаимодействию
Продолжительность жизни: 15+ лет
