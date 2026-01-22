мейн-кун / © Associated Press

Реклама

Семейные дома с активным ритмом жизни нуждаются в животных, которые легко приспосабливаются к суете, любят людей и не требуют сложного ухода. Ветеринары выделяют пять пород кошек, которые лучше всего вписываются в большие семьи и комфортно чувствуют себя рядом с детьми и другими домашними любимцами.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Бирман

Бирманы известны кротостью, спокойным характером и любовью к семейным активностям. Ветеринары отмечают, что эти кошки хорошо ладят с детьми и другими животными, не слишком голосистые и не требуют сложного ухода. Однослойная шерсть легко расчесывается, поэтому достаточно нескольких минут в неделю, чтобы поддерживать ее в порядке.

Реклама

Основные черты: мягкий характер, общительность, простота в уходе

Продолжительность жизни: 9-15 лет

Бурма

Бурманские коты — настоящие «компанейские души». Они привязаны к людям, быстро входят в доверие и остаются игривыми даже во взрослом возрасте. Это более громкая порода, поэтому владельцам придется привыкнуть к коммуникации на «кошачьем языке». В то же время бурмы очень ориентированы на человека и прекрасно подходят семьям, которые готовы уделять коту внимание ежедневно.

Основные черты: ласковость, активность, социальность

Продолжительность жизни: от 12 лет

Британская короткошерстная

Эти коты — идеальный вариант для семей, ищущих спокойного, неприхотливого питомца. Британцы дружелюбны, уравновешены и не склонны к чрезмерной активности. Они с удовольствием проводят время рядом с семьей, но так же комфортно чувствуют себя, занимаясь своими делами.

Реклама

Основные черты: сдержанность, нежность, самостоятельность

Продолжительность жизни: 12-20 лет

Мейн-кун

Несмотря на свой впечатляющий размер, мейн-куны — настоящие «мягкие великаны». Они ласковые, дружелюбные и охотно взаимодействуют с людьми. Часто следуют за хозяевами по всей квартире, интересуются всем, что происходит, и хорошо приспосабливаются к ритму семейной жизни. Ветеринары предостерегают: порода может иметь склонность к сердечным заболеваниям, поэтому регулярные осмотры особенно важны.

Основные черты: дружелюбие, уравновешенность, социальность

Продолжительность жизни: от 12,5 лет

Регдол

Рэгдолы получили свое название из-за привычки расслабляться на руках, как мягкая игрушка. Это одна из самых ориентированных на человека пород: они любят спокойствие, предсказуемость и тепло семейных объятий. Рэгдолы неприхотливы, хорошо реагируют на шум в доме и отлично подходят детям, которые учатся обращаться с животными.

Реклама

Основные черты: мягкость, спокойствие, открытость к взаимодействию

Продолжительность жизни: 15+ лет

Напомним, многие владельцы даже не догадываются, что их привычные действия вызывают у домашних любимцев панику и стресс. Эксперты перечислили главные триггеры стресса любимцев.