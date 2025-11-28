5 пород собак, которые линяют больше всего, но все равно мгновенно влюбляют в себя

Акита / © pixabay.com

Собаки с обильной линькой могут оставлять по дому пушистые «сувениры», но эксперты успокаивают: выпадение шерсти — нормальный процесс, а регулярное вычесывание творит чудеса. Да и сами собаки обычно компенсируют всю эту пушистую «возню» своей преданностью. Недаром ветеринар Абель Гонсалес напоминает:

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Лабрадор-ретривер

Одна из самых любимых пород американцев и одновременно — чемпион по линьке. Двойная шерсть лабрадоров обновляется в течение года, а весной и осенью особенно активно. Именно она защищала собак в холодной воде во время их исторической работы рядом с рыбаками. Лабрадоры остаются чрезвычайно дружелюбными и требуют лишь регулярного расчесывания, чтобы чувствовать себя комфортно.

Акита

Благородная японская порода с густой двойной шерстью и выразительной сезонной линькой. Акиты спокойные, преданные, но нуждаются в уверенном владельце и систематическом груминге, чтобы укротить щедрый подшерсток. При должном уходе эта порода становится верным и очень тихим домашним другом.

Ньюфаундленд

Эти великаны также имеют водостойкую двойную шерсть — наследство времен, когда они помогали рыбакам на побережье Канады. Именно густой подшерсток делает ньюфаундлендов среди самых линяющих пород. Но мягкий характер, терпеливость и преданность превращают их в идеальных семейных компаньонов.

Пекинес

Несмотря на компактный размер, пекинесы могут поспорить с большими собаками по количеству шерсти в доме. Их длинный двойной слой — наследие королевских времен. Густая «львиная» грива требует частого расчесывания и подстригания шерсти на лапах. В то же время пекинесы чрезвычайно ласковые, ценят объятия и быстро становятся домашними любимцами.

Золотистый ретривер

Еще один любимец семей, который линяет фактически без перерыва. Летом это особенно заметно из-за активного обновления шерсти. Золотистые ретриверы известны своей доброжелательностью, сообразительностью и желанием учиться. Поэтому регулярный груминг — небольшая плата за их характер и преданность.

