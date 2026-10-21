5 пород собак, которые покоряют своей добротой и преданностью: кого рекомендует эксперт

5 пород собак с характером золотистого ретривера — список от эксперта / © Pixabay

Реклама

Золотистые ретриверы известны своей доброжелательностью, преданностью и любовью к людям. В то же время подобный характер присущ и другим породам, среди которых есть более мелкие собаки и животные с более короткой шерстью.

Об этом рассказала специалист по дрессировке собак Бриджит Мерфи, пишет Parade Pets.

Реклама

По словам эксперта, золотистые ретриверы, как правило, общительны, ласковы, активны и стремятся проводить как можно больше времени вместе с хозяевами. Однако им требуется достаточная физическая активность, а их длинная шерсть сильно линяет. Поэтому для некоторых владельцев могут лучше подойти другие породы с похожими чертами характера.

Реклама

Кокер-спаниель

Кокер-спаниели значительно меньше золотистых ретриверов, однако также отличаются дружелюбием и любовью к общению. Мерфи описывает их как ласковых собак, которые с удовольствием проводят время с человеком и проявляют интерес к совместным занятиям. В то же время их длинная шерсть требует регулярного ухода.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эта порода подойдет тем, кто ищет небольшую собаку-компаньона. Кавалеры любят находиться рядом с людьми, но, как правило, могут довольствоваться более спокойным образом жизни, чем крупные спортивные породы. Эксперт отмечает, что при выборе щенка у заводчика стоит поинтересоваться результатами обследований его здоровья из-за риска наследственных заболеваний.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры имеют с голден-ретриверами, пожалуй, больше всего общих черт. Обе породы общительны, игривы, хорошо обучаются и любят участвовать в семейной жизни. В то же время у лабрадоров шерсть короче, что может быть преимуществом для людей, которые хотят упростить уход за собакой.

Бретонский спаниель

Активным семьям эксперт советует обратить внимание на бретонских спаниелей. Это энергичные собаки, которые любят прогулки, игры и тренировки. Они меньше и легче золотистых ретриверов, а их шерсть не требует столь сложного ухода.

Реклама

Веймаранер

Веймаранеры также сильно привязываются к семье и охотно участвуют в жизни хозяев. У них короткая гладкая шерсть, и они могут стать компаньонами для активных людей. Впрочем, этим собакам необходимы значительные физические нагрузки и много общения, поэтому эксперт рекомендует их в первую очередь опытным владельцам.

Мерфи подчеркивает: эти породы не обязательно проще в содержании, чем золотистый ретривер. Речь идет скорее об альтернативах для людей, которым нравится характер голдена, но нужна собака другого размера, с другой шерстью или другими потребностями в активности.

Напомним, верная собака может стать не только домашним питомцем, но и настоящим другом на долгие годы. Дрессировщица назвала шесть пород, которые славятся своей привязанностью к хозяевам.

Новости партнеров

Новости партнеров