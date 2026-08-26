5 пород собак, которых легко воспитывать: ветеринар назвала своих фаворитов

Какие породы собак легко воспитывать: ветеринар назвала пять / © Credits

Реклама

Некоторые собаки гораздо легче переносят перемены, реже нервничают и не требуют постоянного внимания со стороны хозяина. Ветеринар назвала пять пород, которые отличаются спокойным характером и способностью быстро адаптироваться.

Об этом сообщило издание The Sun.

Реклама

Ветеринар-консультант компании Pooch and Mutt доктор Линда Саймон рассказала, какие породы она особенно ценит за уравновешенный характер. По её словам, ошибочно считать, что самыми простыми в воспитании обязательно будут маленькие или малоподвижные собаки.

Реклама

Специалистка пояснила, что более важными являются эмоциональная стабильность, способность приспосабливаться к новому и низкая реактивность. Такие животные не склонны чрезмерно реагировать на незначительные раздражители, лучше чувствуют себя в незнакомых ситуациях и спокойнее переносят изменения привычного режима.

Хорты

Несмотря на спортивное телосложение и способность развивать высокую скорость, дома борзые часто ведут себя удивительно спокойно. Они любят отдыхать, не нуждаются в постоянной суете и, как правило, отличаются кротким нравом.

По словам ветеринара, к их достоинствам относятся уравновешенный темперамент, низкий уровень тревожности и ласковость.

Бассет-хаунды

Эти собаки известны своей неторопливостью и невозмутимым характером. Бассет-хаунды, как правило, терпеливы и ласковы и реже, чем некоторые другие породы, остро реагируют на стрессовые ситуации.

Реклама

Ши-тцу

Ши-тцу отличаются жизнерадостностью и способностью приспосабливаться к различным условиям. Ветеринар отметила их дружелюбие и спокойствие, а также то, что они хорошо переносят изменения в привычном распорядке дня.

Виппеты

Еще одной породой в списке стали виппеты. Эти собаки, как правило, тихие, ласковые и легко успокаиваются. Именно такая уравновешенность делает их удобными компаньонами.

Кавапу

Кавапу — помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя — ветеринар отметила за общительность и способность адаптироваться. Такие собаки стремятся к общению с человеком, хорошо поддаются дрессировке и могут отличаться уравновешенным характером.

Стоит отметить, что кавапу не признана отдельной породой ни одним крупным кинологическим клубом.

Реклама

Линда Саймон пояснила, что все пять пород объединяют три основные черты: эмоциональная стабильность, адаптивность и относительно низкая реактивность. Благодаря этому они обычно ведут себя спокойнее в ветеринарной клинике, легче обучаются и быстрее привыкают к изменениям дома.

В то же время ветеринар подчеркнула, что порода не определяет характер каждой отдельной собаки. Одни животные от природы более спокойные, тогда как другим может потребоваться больше внимания и поддержки в процессе воспитания.

Напомним, ранее ветеринарные специалисты назвали семь пород собак, представители которых особенно известны своей ласковостью, преданностью и ориентированностью на человека.

Новости партнеров

Новости партнеров