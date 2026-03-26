5 пород собак, которых ветеринар не выбрал бы: причины могут удивить

Ветеринар из Южной Африки Амир Анвари поделился перечнем пород собак, которых он лично не стал бы заводить. Он объяснил свой выбор исходя из профессионального опыта.

Об этом сообщило издание Express.

Врач отметил, что при выборе собаки важно учитывать не только популярность породы или ее внешность, но и возможные проблемы со здоровьем, особенности поведения и потребность в уходе. Отдельно он отметил, что некоторые породы требуют значительно больше времени и ресурсов, чем кажется на первый взгляд.

В перечень вошли пять пород: такса, лабрадор-ретривер, шар-пей, бельгийский малинуа и французский бульдог.

Объясняя свою позицию, ветеринар начал с такс. По его словам, эти собаки часто имеют проблемы с позвоночником, в частности заболевания межпозвоночных дисков. Такое состояние может проявляться от боли до паралича задних конечностей. Лечение возможно, однако оно сложное, болезненное и требует значительных затрат.

Говоря о лабрадорах-ретриверах, врач подчеркнул их склонность к перееданию. По его словам, эти собаки сильно мотивированы едой и могут подбирать ее где угодно. При этом они имеют генетическую склонность к набору лишнего веса, что затрудняет контроль за их состоянием.

Шар-пеи, по словам ветеринара, имеют характерные складки кожи, которые могут способствовать развитию дерматитов из-за накопления влаги. Также у этой породы часто случается энтропион — состояние, когда веко заворачивается внутрь и раздражает роговицу глаза.

Еще одной породой в списке стал бельгийский малинуа. Врач отметил, что это очень умные собаки, которые нуждаются в значительных физических нагрузках и постоянной умственной стимуляции. Без этого они могут становиться деструктивными. По его словам, не каждый владелец имеет достаточно времени для обеспечения таких условий.

Последними в перечне стали французские бульдоги. Ветеринар обратил внимание на их склонность к различным проблемам со здоровьем. В частности, речь идет об аллергии, проблемах со спиной, а также трудностях с дыханием из-за брахицефального строения черепа. Это, по словам врача, может приводить к необходимости постоянного лечения.

