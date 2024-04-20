5 правил, чтобы сметана не сворачивалась во время тушения блюд

Такие советы пригодятся тем хозяйкам, как любят тушить овощи, грибы или мясо в сметанном соусе.

Наверное, у каждой хозяйки была проблема со сворачиванием сметаны в тушеном блюде. Впрочем, есть несколько простых правил, которые помогут избежать такой неприятности. Рассказываем, что нужно делать, чтобы сметана во время тушения не сворачивалась.

Что делать, чтобы сметана при тушении не сворачивалась

Опытные хозяйки рекомендуют брать домашнюю сметану, она никогда не сворачивается. Но если нет такой возможности, тогда есть несколько простых рекомендаций, которые помогут избежать проблемы свёртывания сметаны во время приготовления блюд.

Правило №1. Крайне важно, чтобы сметана была жирностью 25% и свежей. Еще желательно, чтобы она имела сладковатый привкус.

Крайне важно, чтобы сметана была жирностью 25% и свежей. Еще желательно, чтобы она имела сладковатый привкус. Правило №2. Сметана должна быть не холодной, а комнатной температуры.

Сметана должна быть не холодной, а комнатной температуры. Правило №3. К сметане следует добавить пол стакана сливок или стакан молока, также комнатной температуры. В процессе тушения нужно периодически добавлять немного воды, тогда сметана не будет сворачиваться.

К сметане следует добавить пол стакана сливок или стакан молока, также комнатной температуры. В процессе тушения нужно периодически добавлять немного воды, тогда сметана не будет сворачиваться. Правило №4. Прежде чем добавлять сметану в блюдо, ее нужно загустить. Для этого добавьте ложку муки или крахмала, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Прежде чем добавлять сметану в блюдо, ее нужно загустить. Для этого добавьте ложку муки или крахмала, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Правило №5. Никогда не смешивайте сметану с кислыми соусами – майонезом или кетчупом, тогда она не будет сворачиваться.

Читайте также:

Пальчики оближешь: на каких дровах лучше жарить шашлык

Где лучше хранить хлеб, чтобы он был свежим до трех недель

Можно ли варить суп на воде из-под крана: неожиданный ответ экспертов