5 предметов, которые притягивают деньги: что положить в кошелек или сумку, чтобы привлечь финансы

Есть так называемые денежные обереги, имеющие мощную финансовую энергию, если положить в сумку один из них, у вас никогда не будет проблем с деньгами.

Каждый из нас мечтает стать успешным и богатым, чтобы всегда были деньги на любые нужды. Еще наши предки пытались привлечь финансовые потоки в свой дом с помощью амулетов и оберегов. Психологи говорят, что такие методы действительно срабатывают, если веру в силу оберегов подкрепить целенаправленными действиями по достижению финансового благополучия. А эзотерики утверждают, что такие амулеты способны работать сами и помогают достаточно быстро избавиться от финансовых проблем. Рассказываем, какие вещи способны стать денежными оберегами и привлечь большие деньги.

Что положить в кошелек, чтобы там всегда водились деньги

Корица. По народным приметам, если положить в сумку или кошелек палочку корицы, то никогда не будет финансовых проблем и деньги сами будут течь в руки. К тому же удача всегда будет на вашей стороне, потому что она, как говорят эзотерики, очень любит этот сладкий терпкий запах.

По народным приметам, если положить в сумку или кошелек палочку корицы, то никогда не будет финансовых проблем и деньги сами будут течь в руки. К тому же удача всегда будет на вашей стороне, потому что она, как говорят эзотерики, очень любит этот сладкий терпкий запах. Бобовые или кофейные зерна. Чтобы очистить свою энергетику от безденежья и привлечь финансовые потоки, следует носить в сумке несколько фасолинок, бобов или кофейных зернышек.

Чтобы очистить свою энергетику от безденежья и привлечь финансовые потоки, следует носить в сумке несколько фасолинок, бобов или кофейных зернышек. Пакет дрожжей. Деньги будут расти как на дрожжах, если положить пакетик сухих дрожжей в сумку. Этот "счастливый пакетик" тоже приносит счастье, поэтому нужно проверить, а вдруг это действительно так.

Деньги будут расти как на дрожжах, если положить пакетик сухих дрожжей в сумку. Этот "счастливый пакетик" тоже приносит счастье, поэтому нужно проверить, а вдруг это действительно так. Красная нить или кусочек ткани. Наши предки верили в то, что красый цвет привлекает деньги. Поэтому женщины всегда пытались купить себе кошелек из красного сукна. Такая традиция существует и поныне – многие современные женщины предпочитают кошельки именно этого цвета, потому что он считается счастливым. Также можно в кошельек класть красную нить или кусочек красной ткани.

Наши предки верили в то, что красый цвет привлекает деньги. Поэтому женщины всегда пытались купить себе кошелек из красного сукна. Такая традиция существует и поныне – многие современные женщины предпочитают кошельки именно этого цвета, потому что он считается счастливым. Также можно в кошельек класть красную нить или кусочек красной ткани. Счастливые монеты или купюры. Если вы нашли монетку или вам подарили купюру, обязательно держите эти деньги в кошельке. Такая вещь будет служить магнитом и привлекать в вашу жизнь еще больше денег.

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