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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
442
Время на прочтение
2 мин

5 предметов на кухне, которые притягивают бедность: что об этом говорят эксперты и народные приметы

Специалисты отмечают, что аккуратная кухня, отсутствие хлама и исправные вещи действительно создают комфортное пространство, в котором приятнее жить.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие вещи на кухне притягивают бедность

Какие вещи на кухне притягивают бедность / © www.freepik.com/free-photo

Кухню издавна считали сердцем дома. Именно здесь семья собирается за столом, готовится еда и, по народным верованиям, накапливается энергия изобилия. Поэтому неудивительно, что с кухней связано множество примет, передававшихся из поколения в поколение. Современные эксперты по организации пространства объясняют: беспорядок, сломанные вещи и загромождание действительно могут негативно влиять на психологическое состояние человека, создавать ощущение недостатка и хаоса. Народные же приметы добавляют, что некоторые предметы могут отпугивать благосостояние. Рассказываем, какие вещи чаще всего называют нежелательными на кухне.

Поврежденная или треснувшая посуда

Именно этот предмет чаще всего упоминается в народных приметах. Считается, что треснувшие чашки, тарелки или миски символизируют потери, ссоры и финансовые трудности.

Психологи также отмечают: использование поврежденных вещей формирует привычку мириться с некачественной средой, тогда как аккуратное и ухоженное пространство оказывает положительное влияние на настроение.

Если посуда имеет трещины или сколы, ее лучше заменить.

Старые и тупые ножи

По народным поверьям тупой нож режет удачу, а сломанные кухонные инструменты могут притягивать в дом негативную энергию.

С практической точки зрения тупые ножи опаснее острых, ведь ими легче раниться. Эксперты советуют регулярно затачивать кухонные ножи и вовремя избавляться от тех, которые уже не пригодны к использованию.

Пустые банки и бутылки, годами стоящие без надобности

Многие хранят десятки пустых банок на всякий случай. Народные приметы говорят, что большое количество пустой тары символизирует пустоту и нехватку.

Специалисты по организации пространства соглашаются: накопление ненужных вещей создает чувство беспорядка и занимает полезное место.

Оставляйте только тару, которая действительно понадобится в ближайшее время.

Испорченные продукты

Просроченные крупы, старые специи, подгнившие овощи или продукты с истекшим сроком годности не только занимают место, но и могут быть опасны для здоровья.

В народе считали, что давно испортившаяся пища накапливает негатив и мешает приходу изобилия.

Эксперты рекомендуют хотя бы раз в месяц просматривать запасы и без сожаления выбрасывать все негодное.

Неисправная кухонная техника

Протекающий чайник, неработающий миксер или тостер, годами пылящийся, — все это также часто упоминается в народных приметах. Считается, что неисправные вещи символизируют застой в делах и финансах.

Специалисты советуют не накапливать поломанные приборы. Если вещь можно починить — сделайте это, если нет — лучше освободить место.

Какие народные приметы связаны с изобилием

Наши предки верили, что для благосостояния стоит:

  • не оставлять на ночь грязную посуду;

  • поддерживать чистоту на обеденном столе;

  • своевременно выносить мусор;

  • не накапливать ненужные вещи;

  • бережно относиться к продуктам и не выбрасывать еду.

Даже если воспринимать эти приметы только как традиции, они способствуют формированию полезных бытовых привычек.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
442
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