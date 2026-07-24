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5 предметов на кухне, которые притягивают бедность: что об этом говорят эксперты и народные приметы
Специалисты отмечают, что аккуратная кухня, отсутствие хлама и исправные вещи действительно создают комфортное пространство, в котором приятнее жить.
Кухню издавна считали сердцем дома. Именно здесь семья собирается за столом, готовится еда и, по народным верованиям, накапливается энергия изобилия. Поэтому неудивительно, что с кухней связано множество примет, передававшихся из поколения в поколение. Современные эксперты по организации пространства объясняют: беспорядок, сломанные вещи и загромождание действительно могут негативно влиять на психологическое состояние человека, создавать ощущение недостатка и хаоса. Народные же приметы добавляют, что некоторые предметы могут отпугивать благосостояние. Рассказываем, какие вещи чаще всего называют нежелательными на кухне.
Поврежденная или треснувшая посуда
Именно этот предмет чаще всего упоминается в народных приметах. Считается, что треснувшие чашки, тарелки или миски символизируют потери, ссоры и финансовые трудности.
Психологи также отмечают: использование поврежденных вещей формирует привычку мириться с некачественной средой, тогда как аккуратное и ухоженное пространство оказывает положительное влияние на настроение.
Если посуда имеет трещины или сколы, ее лучше заменить.
Старые и тупые ножи
По народным поверьям тупой нож режет удачу, а сломанные кухонные инструменты могут притягивать в дом негативную энергию.
С практической точки зрения тупые ножи опаснее острых, ведь ими легче раниться. Эксперты советуют регулярно затачивать кухонные ножи и вовремя избавляться от тех, которые уже не пригодны к использованию.
Пустые банки и бутылки, годами стоящие без надобности
Многие хранят десятки пустых банок на всякий случай. Народные приметы говорят, что большое количество пустой тары символизирует пустоту и нехватку.
Специалисты по организации пространства соглашаются: накопление ненужных вещей создает чувство беспорядка и занимает полезное место.
Оставляйте только тару, которая действительно понадобится в ближайшее время.
Испорченные продукты
Просроченные крупы, старые специи, подгнившие овощи или продукты с истекшим сроком годности не только занимают место, но и могут быть опасны для здоровья.
В народе считали, что давно испортившаяся пища накапливает негатив и мешает приходу изобилия.
Эксперты рекомендуют хотя бы раз в месяц просматривать запасы и без сожаления выбрасывать все негодное.
Неисправная кухонная техника
Протекающий чайник, неработающий миксер или тостер, годами пылящийся, — все это также часто упоминается в народных приметах. Считается, что неисправные вещи символизируют застой в делах и финансах.
Специалисты советуют не накапливать поломанные приборы. Если вещь можно починить — сделайте это, если нет — лучше освободить место.
Какие народные приметы связаны с изобилием
Наши предки верили, что для благосостояния стоит:
не оставлять на ночь грязную посуду;
поддерживать чистоту на обеденном столе;
своевременно выносить мусор;
не накапливать ненужные вещи;
бережно относиться к продуктам и не выбрасывать еду.
Даже если воспринимать эти приметы только как традиции, они способствуют формированию полезных бытовых привычек.