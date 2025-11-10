5 приборов, которые никогда нельзя включать в удлинитель: почему это опасно

Удлинитель / © Credits

Удлинители используются в каждом доме, но, по словам эксперта по энергетике Гордона Уоллиса из Your NRG, никогда не следует подключать к ним мощные устройства, каким бы удобным это ни казалось.

Об этом пишет Express.

«Удлинители имеют свое место в доме, но важно понимать пределы их возможностей», — отметил эксперт.

Они предназначены для временного использования с низким энергопотреблением, а не для постоянного использования с мощными приборами. Неправильное использование может привести не только к неэффективному использованию энергии, но и создать серьезную опасность пожара.

«Запретный» список: 5 приборов

В число наиболее опасных «нарушителей» относятся мелкие кухонные приборы и большая бытовая техника. Такие устройства потребляют большое количество электроэнергии, что создает риски.

«Подключение этих устройств через удлинитель может привести к перегрузке цепи, перегреву, а в некоторых случаях — к искрению или возгоранию», — добавил эксперт.

Список приборов, которые нельзя включать в удлинитель:

Холодильники

Морозильные камеры

Стиральные машины

Аэрофритюрницы

Микроволновые печи

Особенно опасно подключать к удлинителям холодильники и морозильные камеры.

«Может показаться, что подключать удлинители последовательно или использовать их для питания холодильника или морозильника безвредно, но это одна из самых опасных привычек в доме», — объяснил Гордон.

«Эти приборы постоянно включаются и выключаются в течение дня, создавая внезапные скачки напряжения, с которыми многие удлинители просто не справляются».

Еще более опасной практикой является включение удлинителей друг в друга, что значительно увеличивает вероятность перегрузки.

Если в вашем доме не хватает розеток, эксперт рекомендовал более постоянное и энергоэффективное решение.

«Если вы полагаетесь на удлинители, потому что у вас недостаточно розеток, более безопасным и экологичным решением будет обратиться к квалифицированному электрику для установки дополнительных розеток», — отметил он.

Когда речь идет об энергоемких приборах, подключение их непосредственно к розетке — это не просто мера, а разумный способ обеспечить свой дом электроэнгией. Удлинители следует использовать экономно и только как временное, а не постоянное решение.

Напомним, часть бытовой техники продолжает потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания, что особенно ощутимо после повышения тарифов. По данным «Радио Трек», больше всего электричества «тянут» стирально-сушильные машины, сушилки, морозильные камеры, холодильники и стиральные машины.

Эксперты советуют понижать температуру стирки, загружать технику полностью, регулярно размораживать морозильники и выбирать энергоэффективные модели. До 10% затрат также формирует техника, оставленная в режиме ожидания, поэтому устройства, которыми не пользуются постоянно, следует выключать из розетки.