5 признаков того, что у вас редкий тип личности: таких людей менее 2% на планете

Такой психотип имеют менее 2% людей на планете, их еще называют «адвокатами» или «духовными проводниками». Это те личности, которые способны тонко ощущать мир, сочувствовать другим и стремятся сделать жизнь лучше не только для себя, но и для всех, кто живет на планете. Об этом пишет ресурс «Патриоты Украины».

У вас уникальное видение мира — через эмоции и интуицию. Вы имеете скрытую силу, которой не видно, но именно это и создает вокруг вас ореол загадочности.

Вам хочется одиночества. Хотя вы открыты к общению, настоящее спокойствие и вдохновение находите только в тишине. Вам нужно время, чтобы побыть наедине, «перезагрузиться» и снова дарить светлую энергию другим людям.

Вы видите людей насквозь. Ваша интуиция очень развита, вы считываете эмоции и намерения без слов. Вас трудно обмануть, потому что вы тонко ощущаете скрытые мотивы поведения других людей.

У вас есть устойчивый моральный компас. Честность, справедливость и принципиальность — ваша внутренняя опора. Вы не терпите фальши, манипуляций и двойных стандартов, всегда выбираете путь честности, даже когда это очень сложно.