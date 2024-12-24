5 продуктов, которые прекрасно сочетаются с красным вином: неожиданные тандемы

Есть продукты, которые кажутся совсем неочевидным выбором к бокалу сухого, полусухого или полусладкого вина, однако они способны полностью раскрыть вкус изысканного напитка.
Рассказываем о смелых сочетаниях красного вина и некоторых продуктов, которые обязательно удивят ваших гостей.
С какими продуктами можно сочетать красное вино: неожиданные тандемы
- Черный шоколад с солью. Темный шоколад, содержащий какао от 70%, с тонкой ноткой морской соли идеально дополнит полусухие и полусладкие красные вина. Танины вина и какао работают как тандем: они усиливают друг друга, а соль придает изысканности. Просто разломайте плитку шоколада на маленькие кусочки и подавайте как легкую закуску или десерт.
- Обжаренные баклажаны с чесноком. Да, это сочетание довольно неожиданное. Однако этот овощ имеет насыщенную текстуру и сладковатый вкус, поэтому прекрасно будет дополнять вкус красного вина. Особенно закуска будет идеальной для сухого вина, так как будет смягчать его кислотность и подчеркнет фруктовые ноты.
- Вяленые томаты. Их насыщенный карамельный вкус буквально создан для красного вина. Особенно хорошо они раскрываются с винами, имеющими фруктовые ноты. Вяленые томаты можно подавать как самостоятельную закуску или добавить их в брускеты со сливочным сыром.
- Чипсы из пармезана. Хрустящие, солоноватые чипсы из пармезана на отлично сочетаются с полусухими и полусладкими винами. Сливочный вкус чипсов будет усиливать мягкость напитка, создавая идеальный баланс. Чтобы сделать чипсы, натрите пармезан, разложите небольшими горками на пергаменте и запеките в духовке до золотистого цвета.
- Горьковатый кофе. Такой тандем напитков будет усиливать их вкусы. Лучше всего кофе будет подходить к полусладким винам. Сварите свежее эспрессо и подавайте маленькими порциями в сочетании с вином – такой контрастный дуэт раскроет неожиданные грани вкуса.
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