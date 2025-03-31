5 простых шагов к счастью: психологи рассказали, что необходимо сделать уже сегодня

Эксперты по психологии подчеркивают, что улучшить свое настроение и повысить производительность можно с помощью простых вещей. Даже небольшие изменения в повседневной жизни способны улучшить эмоциональное состояние и помочь сосредоточиться на действительно важных для вас вещах. Рассказываем, ссылаясь на ресурс CNBC, что можно сделать уже сегодня, чтобы почувствовать себя счастливым человеком.

Позвоните или отправьте сообщение близким людям. Общение с друзьями и семьей играет ключевую роль в поддержании эмоционального здоровья. Часто люди недооценивают, насколько приятно и полезно получить неожиданное сообщение или звонок. Ведь даже короткий разговор поможет наладить глубокую эмоциональную связь, улучшить отношения и поднять настроение.

Сделайте то, что долго откладывали. Или сделайте то, что вы переносите на потом, или откажитесь, чтобы это дело не отнимало у вас ресурс, который вы можете потратить на более важные вещи. Завершение отложенного дела приносит чувство удовольствия и способствует выработке дофамина — гормона радости, мотивации и удовольствия.

Делайте комплименты другим людям. Это улучшит ваше эмоциональное состояние и поднимет настроение тем, кому вы говорите приятные слова. Простая похвала за хорошую идею или искренний комплимент красивой прическе вызывают чувство радости, тепла и удовольствия.

Используйте правило 5 секунд. Такая практика поможет избавиться от прокрастинации и привычки откладывать все на потом. Если у вас возникло желание что-нибудь сделать, это нужно начать реализовывать в течение 5 секунд. Такая техника поможет нивелировать внутренние оправдания и запустить процесс активности.