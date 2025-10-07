5 растений, которые стоит посадить осенью, чтобы ваш сад выглядел невероятно даже зимой

Подснежники / © Unsplash

Зима традиционно считается периодом, когда сад теряет свои краски: короткие дни, ограниченный солнечный свет, морозы и влажная земля не способствуют цветению. Однако специалисты отмечают — даже в холодное время года можно сохранить яркость ландшафта, если заранее высадить соответствующие растения.

Об этом сообщило издание Mirror.

Садовник Крейг Уилсон объяснил, что зимний сад необязательно должен выглядеть бесцветным и безжизненным. По его мнению, несколько устойчивых к холоду цветов могут превратить участок в цветной оазис даже во время морозов.

Специалист выделил пять видов, которые лучше всего высаживать именно осенью — до наступления сильных морозов.

Анютины глазки (Pansies)

Анютины глазки — одна из лучших культур для зимнего периода. Если высеять их семена сейчас, до начала октября, растения успеют сформировать крепкие корни. Это позволит им зацвести уже перед наступлением холодов и выдержать низкие температуры.

Фиалки (Violas)

Эти цветы украшают сад яркими красками в самые холодные месяцы года. Стандартные сорта высаживают весной, но зимние — именно осенью или даже зимой, если температура не слишком низкая.

Подснежники (Snowdrops)

Подснежники — это одни из первых зимних цветов, которые прорастают даже сквозь мерзлую землю. Их стоит высадить до конца осени. Эти выносливые растения хорошо переносят морозы и снег, появляясь среди белого покрова, когда другие культуры еще спят.

Цикламен (Cyclamen)

Этот клубневой многолетник цветет в конце зимы, когда большинство растений находится в состоянии покоя. Его розовые или белые сердцевидные цветы символизируют приближение весны.

«Чтобы получить наилучший результат от этих цветов, посадите клубни до конца октября. Когда они зацветут, вы получите прекрасные розовые или белые цветы в форме сердца, которые сигнализируют о том, что весна уже не за горами», — посоветовал садовник.

Осока Морроу (Carex morrowii)

Это вечнозеленая декоративная трава, которую можно сажать даже зимой, пока земля не промерзла. Ее зеленые листья с желтыми краями создают приятный контраст на фоне заснеженного сада.

«Они не любят затененных мест, поэтому при посадке убедитесь, что вы размещаете их в той части вашего сада, которая, вероятно, получит наибольшую пользу от зимнего солнца», — отметил Уилсон.

Напомним, когда на улице становится прохладнее, даже комнатные растения реагируют на смену сезона. Особенно чувствительными к осенним перепадам температуры и влажности являются орхидеи и спатифиллумы. Достаточно лишь нескольких минут, чтобы найти для цветов более удобное место. Уже через неделю они будут выглядеть здоровее, а затем могут снова порадовать новым цветением.