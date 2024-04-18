5 самых благозвучных украинских слов: их можно смело использовать в повседневном общении

Украинцы очень активно общаются на украинском языке, отказываясь от калькированных слов и суржика. Чтобы пополнить свой лексический запас, можно пользоваться малоизвестными словами. Ведь наш язык крайне богат благозвучными словами, несправедливо подзабытыми. Поэтому не следует бояться таких лексем, их стоит внедрять в свое обыденное общение. Рассказываем, какие пять слов есть в словаре современного украинского языка, но их мало кто знает.

Какие 5 благозвучных слов есть в украинском языке

"Балаканина". Многословный разговор, продолжающийся значительный промежуток времени. Также болтовней называют длинные разговоры и даже споры, где собеседники не могут прийти к общему согласию.

Многословный разговор, продолжающийся значительный промежуток времени. Также болтовней называют длинные разговоры и даже споры, где собеседники не могут прийти к общему согласию. "Виднокрай". Эта лексема употребляется для обозначения горизонта – воображаемой линии, разделяющей небо и землю. Слово возникло в начале ХХ века, но было запрещено во времена советской власти.

Эта лексема употребляется для обозначения горизонта – воображаемой линии, разделяющей небо и землю. Слово возникло в начале ХХ века, но было запрещено во времена советской власти. "Манівцем". В украинском языке таким словом называют обходную дорогу или путь в переносном смысле. Обычно эту лексему можно встретить в устном народном творчестве – сказках, легендах, думах или песнях. Также им активно пользовались украинские поэты, чтобы сделать свои стихи певучими и благозвучными.

В украинском языке таким словом называют обходную дорогу или путь в переносном смысле. Обычно эту лексему можно встретить в устном народном творчестве – сказках, легендах, думах или песнях. Также им активно пользовались украинские поэты, чтобы сделать свои стихи певучими и благозвучными. "Уторопати". Такое слово используется для обозначения постижения чего-либо или для понимания какого-либо понятия. Также встречается вариация этого слова — "второпати".

Такое слово используется для обозначения постижения чего-либо или для понимания какого-либо понятия. Также встречается вариация этого слова — "второпати". "Поспіхом". Это украинское слово используется для обозначения действия, которое было выполнено очень быстро. Такая лексема может иметь отрицательный оттенок, когда что-то сделано наспех, то есть некачественно.

Читайте также:

Вы из рода чиновников, если ваша фамилия звучит так

Как понять, что вами пользуются: 5 советов, чтобы распознать манипуляцию

Для привлечения счастья и любви: места в доме, где нужно поставить спатифиллум