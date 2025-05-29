5 самых эффективных способов борьбы с личинками майского жука: как надолго избавиться от вредителей

Личинки майского жука — настоящий враг как для молодых саженцев, так и для взрослых огородных культур в период плодоношения. Они повреждают корни, в результате чего растения быстро увядают, будто долго были без воды. Чаще всего личинки майского жука поселяются в почве еще задолго до того, как можно заметить их вред. Избавиться от них сложно, но значительно уменьшить популяцию — вполне реально. Об этом пишет ресурс «Мы-Украина».

Собрать руками. Этот способ требует кучи времени и немалых физических усилий, однако он абсолютно безопасен и не требует никаких затрат. Весной, когда земля уже прогрета, перекопайте участок на полную глубину штыка лопаты. Личинки обычно поднимаются ближе к поверхности, так что их можно собрать вручную. Главное — не оставляйте их на поверхности, ведь они способны снова зарываться в землю.

Азот. Майские жуки не любят почву с повышенным содержанием азота. Внесение удобрений на основе мочевины или аммиачной селитры помогает не только подкормить растения, но создает неблагоприятные условия для развития личинок. Если минеральных удобрений нет, можно полить грядки раствором нашатырного спирта (15 мл на 10 л воды). Обязательно увлажняйте землю перед обработкой. Проводить такие процедуры следует весной и в начале лета.

Биопрепараты на основе грибов (например, боверии или метаризиума) поражают личинок майского жука изнутри. Такие средства можно купить в любом специализированном магазине. Обработку необходимо проводить в вечернее время или в пасмурную погоду, потому что солнечный свет губителен для спор. Для стойкого эффекта может потребоваться несколько обработок в течение сезона.

Химические препараты. Если другие методы не принесли результата, можно воспользоваться инсектицидами. Средства на основе диазинона или малатиона действуют на нервную систему вредителя и уничтожают его за короткое время. Следуйте инструкциям, увлажняйте почву перед обработкой и избегайте опрыскиваний в ветреную погоду. Не забывайте о периоде ожидания перед сбором урожая.