5 самых красивых растений для вашего сада, которые пышно цветут, не нуждаются в обрезке и уходе

Какие растения не требуют обрезки и ухода / © Pexels

Наверное, большинство цветоводов мечтают о саде, который будет цветущим и пышным, но без постоянной обрезки и сложного ухода. И такое желание может стать действительностью, если верно выбрать растения. Ведь есть именно те, которые украшают участок роскошным видом, обильно цветут или имеют декоративные листья, однако за ними не нужно постоянно ухаживать.

Лаванда

Лаванда превращает сад в маленький уголок уютной французской провинции. Она образует аккуратные кустики, которые сами держат форму без обрезки. Растение прекрасно переносит засуху, любит солнце и не нуждается в плодородной почве. Аромат лаванды отпугивает вредителей и дарит чувство гармонии с природой.

Барбарис

Барбарис — один из самых красивых декоративных кустов. Его листья меняют оттенки в течение сезона — от ярко-зеленого до осеннего багряного. Барбарис образует плотные кусты, которые не требуют формовки. Он легко переносит жару, морозы и хорошо приживается на бедной почве, поэтому не требует особого ухода.

Спирея

Этот куст называют «королем неприхотливости». Спирея обильно покрывается белыми, розовыми или пурпурными соцветиями и радует продолжительным ярким цветением. Она быстро растет, хорошо переносит стрижку лишней зеленой массы, но даже без нее выглядит аккуратно и пышно.

Рудбекия

«Золотые подсолнечники» сада — именно так часто называют рудбекию. Она неприхотлива к почве, легко выдерживает жару и не требует регулярного полива. Цветет от лета и до заморозков, образуя яркие желтые ковры.

Флокс метельчатый

Флоксы известны своим ярким и продолжительным цветением. Они создают густые заросли, украшающие сад цветными шапками от лета до осени. Кусты самостоятельно формируют хорошую форму, а уход сводится к поливу и подкормке несколько раз за сезон.