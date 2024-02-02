5 самых модных курток весны 2024: практичные и роскошные модели на любой вкус и кошелек.

Вскоре весна, а это значит, что пора подумать об обновлении гардероба. Стилисты назвали пять курток, которые будут на пике трендов этого весеннего сезона. Поэтому каждая модница, желающая иметь совершенный и стильный аутфит, может выбрать из списка подходящую базовую модель. Рассказываем, какие весенние куртки самые актуальные и будут безумно популярны весной 2024 года.

Куртка бомбер

Какие куртки на пике трендов весной 2024 / Фото: Freepik

Бомберы не сдают свои позиции несколько лет подряд, что не удивительно. Ведь эти куртки свободного кроя подходят к любому образу. В этом сезоне именитые бренды экспериментируют с фасонами и цветами, поэтому ограничений здесь нет. Каждая модница может выбрать себе стильную куртку по своим предпочтениям, и не прогадает. Женщины с любыми формами могут смело покупать куртку, чтобы усовершенствовать свой повседневный или романтический стиль.

Кожаная куртка

Какие куртки на пике трендов весной 2024 / Фото: Freepik

Эта модель относится к вечной классике, актуальна для любого образа, поэтому незаменима вещь в гардеробе. Кожаная куртка комбинируется практически со всеми вещами: джинсами, костюмами, платьями, гольфами и рубашками. Стилисты рекомендуют всем женщинам приобрести такую модель. В этом сезоне остаются актуальными авиаторы, косухи и прямые минималистичные модели.

Тренч

Какие куртки на пике трендов весной 2024 / Фото: Freepik

Каждая владелица этой вещи олицетворяет собой совершенство и роскошь. Поэтому это просто самая необходимая вещь для тех, кто хочет выглядеть непревзойденно с французским шиком. Этот плащ сделает даже простой образ элегантным, выразительным и стильным. Весной 2024 года остаются в трендах необычные классические модели, кожаные и замшевые тренчи.

Ветровка

Какие куртки на пике трендов весной 2024 / Фото: Freepik

Эта вещь защищает от дождя и ветра весной, поскольку в это время года погода достаточно изменчива и непредсказуема. Такая трендовая вещь должна быть обязательно под рукой. Она сшита из специальных материалов, которые не промокаются и не продуваются. Модели этой весны могут быть самыми разными – от сдержанных в монохромных цветах до ультрасовременных с объемными рукавами.

Парка

Какие куртки на пике трендов весной 2024

Эта куртка незаслуженно была забыта в том сезоне, но она снова возвращается на модный олимп. Если раньше эти модели были только зимними, то сейчас знаменитые дизайнеры, в том числе украинские, предлагают демисезонные варианты на любой вкус и кошелек.

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