5 самых модных стрижек для тонких ослабленных волос, которые придают экстраординарный объем

Рассказываем, какие трендовые стрижки помогут превратить тоненькие пряди в густую роскошную шевелюру.

Пикси с косой челкой

Какие трендовые стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Эта стрижка никогда не выйдет из моды, потому что она спасает даже очень тонкие поврежденные волосы. С помощью техники градуировки пряди приобретают экстраординарный объем и густоту. А косая челка поможет акцентировать непревзойденную стрижку, сделать ее более эффектной и легкой одновременно. Пикси с косой челкой подходит к любой форме лица и структуры волос, поэтому подходит всем женщинам без исключения.

Мягкий многослойный пикси-боб

Какие трендовые стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Такая многослойная стрижка с мягкими контурами имеет признаки пикси и боба. Прическа идеальна для тонких локонов, ведь техника многослойности создает эффектный объем у корней волос, за счет чего пряди ложатся в правильную структурированную форму.

Ассиметричная короткая стрижка пикси

Какие трендовые стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Если вы хотите кардинально изменить образ и не боитесь экспериментов с длиной, то эта стрижка для вас. Прическа будет подходить обладательницам тонких ослабленных локонов, которые благодаря технике стрижки приобретают объем и визуальную густоту. За счет асимметрии стрижка имеет корректирующий эффект, удлиняет линии лица и выражает скулы.

Классическая стрижка до плеч

Какие трендовые стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Такая прическа подходит женщинам, которые не хотят экспериментировать с длиной волос. Обычно для придания объема стрижка выполняется в технике многослойности или градуировки прядей. Это помогает приобрести локонам дополнительный объем, визуальную густоту и здоровое сияние.

Взъерошенный боб с челкой набок

Какие трендовые стрижки для тонких волос / Фото: pixabay.com

Такая прическа с рваными концами и игривыми прядями позволит тонким ослабленным локонам приобрести экстраординарный объем. Прическу можно дополнять челкой набок, тогда она будет иметь омолаживающий эффект, скроет возрастные изменения в зоне лба и глаз.

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