5 самых пылких знаков зодиака, которые имеют больше всего любовников или любовниц

Принадлежность к определенному знаку зодиака может определять насколько человек страстен, может ли он иметь любовниц или любовников. Рассказываем, представители каких знаков Зодиака имеют много любовниц или любовников.

Скорпионы

Скорпионов обычно считают опытными в постельных утехах. У них просто невероятный сексуальный аппетит. Поэтому скорпионам нужно тщательно подбирать себе партнера, ведь далеко не все могут выдержать темп их сексуальной жизни. С первого взгляда кажется, что, кроме секса Скорпионам, ничего от любовников, любовниц не нужно, но это не так. Скорпионы всегда стараются сблизиться с человеком, который им нравится, еще до начала сексуальных отношений, потому что кроме сексуальной им важна эмоциональная совместимость с человеком.

Телец

Несмотря на то, что Тельцы являются представителями стихии земли, они не прочь публично проявить свои чувства. Представители этого знака могут подарить самые длинные и крепкие объятия, чувственный поцелуй. Благодаря этому тельцы становятся страстными любовниками, наедине с партнером они могут выразить все свои чувства и эмоции.

Тельцы – соблазнительные, сексуальные и харизматические, благодаря чему часто привлекают много внимания. Люди, рожденные под знаком Тельца, могут легко завоевывать сердца других и могут иметь много партнеров.

Лев

Лев – это просто идеальный герой-любовник. Дело в том, что Львы обожают управлять другими людьми, не исключение и кровать. Львы склонны к разным экспериментам и постоянно хотят разнообразить интимную жизнь со своим партнером. Львы очень любят комплименты, особенно, если они касаются их тела. А еще Львы достаточно эгоистичны, считают, что удовольствие любимого человека не может быть выше их собственного наслаждения.

Овен

Овны тоже активны в сексуальном плане. Они любят экспериментировать, если все идет, как обычно, им быстро наскучит. Представители этого знака изобретательны в постели, а еще у них часто случается случайный секс. При этом они совсем не так эгоистичны, как Львы, поэтому пытаются удовлетворить в первую очередь партнера.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака никогда не минуют возможность заняться сексом. Даже если речь идет о малознакомом человеке. Это еще не все, им очень нравится осознание какой-либо опасности или запрета перед сексом. Чтобы быстро не надоесть, любовники Стрельцов должны постоянно придумывать что-нибудь новое. А Стрельцы с радостью поддержат любое новое предложение.

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