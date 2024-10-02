5 самых распространенных мифов про оливковое масло: это должен знать каждый

Это масло, наверное, самое популярное в мире, поэтому неудивительно, что о нем существует куча ложной информации.
Рассказываем, какие 5 самых популярных мифов существуют про оливковое масло, ссылаясь на материал ресурса Radioclub.
5 мифов про оливковое масло: это нужно знать каждому
- Миф №1: сорта оливкового масла ничем не отличаются. Есть несколько видов оливкового масла, они отличаются своим качеством. Масло первого отжима — высочайшего качества, оно нефильтровано и не имеет никаких примесей и консервантов. Именно его добавляют в блюда, оно насыщено антиоксидантными соединениями, поэтому очень полезно для здоровья. Фильтрованное оливковое масло не имеет полезных соединений и в нем есть примеси, продлевающие срок его годности.
- Миф №2: оливковое масло лучше использовать для заправки. Оливковое масло используют не только для заправки салатов — на нем жарят, готовят еду на гриле и запекают. Это масло также используют в косметологии и медицине.
- Миф №3: в процессе нагревания оливковое масло теряет питательные вещества. Эксперты по безопасности питания говорят, что при нагревании продукт может терять часть антиоксидантов. Все остальные полезные свойства остаются.
- Миф №4: оливковое масло может привести к увеличению веса. Оливковое масло включает в себя полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-9, которые крайне полезны для здоровья. Его включают в различные диеты, ведь оно способно ускорять обмен веществ и помогает быстро и безопасно похудеть.
- Миф №5: светлое оливковое масло содержит меньше калорий. Все виды оливкового масла имеют одинаковое количество калорий. Разница только в их качестве и вкусовых свойствах.
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