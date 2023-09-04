5 сентября — какой церковный праздник, что означают желтые листья на рябине, кому молиться

Завтра, 5 сентября, в православном календаре день памяти пророка Захария и праведной Елисаветы. Захария был священником из племени Авии, а Елисавета была из дочерей Аароновых. Они жили праведной жизнью, но не имели детей из-за бесплодия Елисаветы и преклонной старости. Однажды, когда Захария служил в храме, ему явился архангел Гавриил и возвестил, что Елисавета родит сына, которого следует назвать Иоанном. Захария не поверил и спросил, как это возможно. Архангел сказал, что это будет знамением Божьей силы и что Захария будет немой до рождения сына.

Вскоре после этого Елисавета начала и скрыла свою беременность в течение пяти месяцев. В шестом месяце она приняла в гости свою родственницу Марию, также беременную от Духа Святого. Когда Мария поздравила Елисавету, ребенок в утробе Елисаветы затрепетала, а Елисавета наполнилась Духом Святым и пророчила о Марии и ее сыне. Мария осталась у Елисаветы три месяца до рождения Ивана.

Когда пришло время родов, родственники и соседи радовались вместе с Елисаветой за ее сына. В восьмой день они пришли обрезать ребенка и хотели назвать его Захарием в честь отца, но Елисавета возразила и сказала, что он должен называться Иваном. Родственники удивились, потому что немало никого с таким именем в их роду. Они спросили Захария, который написал на доске: «Иоанну есть имя». В то же время Захарию вернулся голос, и он стал прославлять Бога.

Захария и Елисавета жили в горах близ Хеврона. Когда царь Ирод приказал убить всех мальчиков до двух лет в Вифлееме и окрестностях, они скрывались в пещере, которая чудесно укрыла их от преследователей. Захария был убит в храме, когда отказался указать, где его сын. Елисавета умерла спустя сорок дней после смерти мужа. Их сын Иоанн стал великим пророком и крестителем, готовившим народ к приходу Мессии.

Приметы 5 сентября

Народные приметы 5 сентября / Фото: Pexels

На рябине уже желтые листья – ждите морозной зимы, которая придет очень быстро.

Козы бегут домой с пастбища — к непогоде.

На луке много шелухи — к теплой зиме.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что нельзя в этот день носить грязную или старую одежду, ведь можно навлечь на себя неприятности. Также запрещалось пускать в дом незнакомцев, делиться с кем-нибудь продуктами со своего стола.

Что можно делать завтра

5 сентября пытались обместить весь дом березовым веником. Верили, что именно береза в этот день приобретает магическую силу и помогает избавиться от злого духа под названием Кумоха. Они, по преданию, жили в лесу и нападали только на женщин.

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