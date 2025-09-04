- Дата публикации
5 сентября — какой церковный праздник, какую одежду в этот день нужно обязательно носить
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 5 сентября, в православном календаре день памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Святой Захария был священником из рода Авия — одного из двенадцати священнических колен, служивших в храме Иерусалима. Его жена, Елисавета, тоже была благочестивой женщиной, потомком Аарона. Они были праведны перед Богом и соблюдали все заповеди и предписания Господни.
Важно отметить, что супруги были бездетны до преклонных лет, поскольку Елисавета была бесплодна. Это было большим горем для них, но они оставались верны Богу.
Захария исполнял обязанности священника в храме Иерусалимском. Однажды он был избран служить пред Господом, входя в храм, чтобы принести кадило. Тогда ему явился архангел Гавриил.
Захария усомнился в словах ангела из-за своего преклонного возраста и возраста Елисаветы. Поэтому он получил наказание: остаться молчаливым, пока не родится его сын.
Через девять месяцев Елисавета родила сына Ивана. Во время обрезки Захария, еще молчаливый, написал на дощечке: “Иоанн — его имя”. В тот момент его речь вернулась, и он заговорил, провозглашая хвалу Господу.
Приметы 5 сентября
Утром туман до ясной погоды.
Солнечный день — ждите теплую осень.
На траве обильная роса будет дождливая, но урожайная осень.
Что завтра нельзя делать
По народным поверьям, сегодня особенно важно быть осторожным в поступках и словах. Не стоит давать пустых обещаний, а одежда должна быть чистой и аккуратной — иначе можно “привлечь” к себе болезни. Слова тоже несут силу: любое желание зла или проклятия обязательно вернется к говорящему.
Что можно делать завтра
К святым Захарии и Елисавете обращаются те, кто мечтает о ребенке, а также беременные женщины, прося о легких родах и здоровье малыша. Родители, у которых уже есть дети, молятся за их здоровье, счастье и благополучие.