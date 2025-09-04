Церковный праздник 5 сентября / © Фото из открытых источников

Завтра, 5 сентября, в православном календаре день памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Святой Захария был священником из рода Авия — одного из двенадцати священнических колен, служивших в храме Иерусалима. Его жена, Елисавета, тоже была благочестивой женщиной, потомком Аарона. Они были праведны перед Богом и соблюдали все заповеди и предписания Господни.

Важно отметить, что супруги были бездетны до преклонных лет, поскольку Елисавета была бесплодна. Это было большим горем для них, но они оставались верны Богу.

Захария исполнял обязанности священника в храме Иерусалимском. Однажды он был избран служить пред Господом, входя в храм, чтобы принести кадило. Тогда ему явился архангел Гавриил.

Захария усомнился в словах ангела из-за своего преклонного возраста и возраста Елисаветы. Поэтому он получил наказание: остаться молчаливым, пока не родится его сын.

Через девять месяцев Елисавета родила сына Ивана. Во время обрезки Захария, еще молчаливый, написал на дощечке: “Иоанн — его имя”. В тот момент его речь вернулась, и он заговорил, провозглашая хвалу Господу.

Приметы 5 сентября

Народные приметы 5 сентября / © unsplash.com

Утром туман до ясной погоды.

Солнечный день — ждите теплую осень.

На траве обильная роса будет дождливая, но урожайная осень.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, сегодня особенно важно быть осторожным в поступках и словах. Не стоит давать пустых обещаний, а одежда должна быть чистой и аккуратной — иначе можно “привлечь” к себе болезни. Слова тоже несут силу: любое желание зла или проклятия обязательно вернется к говорящему.

Что можно делать завтра

К святым Захарии и Елисавете обращаются те, кто мечтает о ребенке, а также беременные женщины, прося о легких родах и здоровье малыша. Родители, у которых уже есть дети, молятся за их здоровье, счастье и благополучие.