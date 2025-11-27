ТСН в социальных сетях

5 собак, которые больше всего мерзнут зимой: кого придется утеплять даже в квартире

Некоторые собаки настолько плохо переносят холод, что им нужна одежда даже в помещении. Эксперты назвали пять пород, которые зимой мерзнут больше всего.

София Бригадир
Китайская хохлатая. Фото: Tommy Gildseth/CC BY 3.0

Когда на улице существенно холодает, не все собаки справляются с низкими температурами одинаково. Некоторые породы имеют густую шерсть и лучше переносят мороз, но другие нуждаются в усиленном уходе и теплой одежде.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты напоминают: даже пушистые любимцы в холодный сезон нуждаются в нашей помощи, чтобы не переохлаждаться.

Породы, которые больше всего рискуют замерзнуть зимой

  • Грейхаунд

Стройные и почти без подкожного жира, грейхаунды быстро чувствуют холод. Из-за тонкой шерсти эта порода плохо переносит температуру ниже нуля, поэтому прогулки зимой должны быть короче, а теплая одежда — обязательной.

  • Басенджи

Африканские собаки с короткой блестящей шерстью не рассчитаны на мороз. Эксперты советуют заменить долгие прогулки серией коротких выходов на 10-15 минут, чтобы избежать охлаждения тела.

  • Чихуахуа

Миниатюрные собачки, весящие менее трех килограммов, очень быстро теряют тепло. Их происхождение из теплого климата делает их особенно уязвимыми зимой. В холодные дни чихуахуа лучше выносить на улицу лишь ненадолго.

  • Французский бульдог

Короткая шерсть и плоская морда делают «французов» чувствительными как к жаре, так и к холоду. Свитер или теплая куртка помогают удержать тепло, но длительные прогулки при минусовой температуре им противопоказаны.

  • Китайская хохлатая

Бесшерстная порода практически не имеет естественной защиты от низких температур. Такие собаки нуждаются в теплом пальто на улице, а иногда — даже в легкой одежде в помещении, если в доме ощутимы сквозняки.

Ветеринары советуют внимательно следить за состоянием домашних любимцев зимой и не игнорировать даже легкие признаки замерзания. Теплая одежда, короткие прогулки и комфортные условия дома помогут обезопасить собак в холодный сезон.

Напомним, ветеринар назвал самую «милую» породу собак, которую никогда не завел бы себе.

