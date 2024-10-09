5 советов, как найти свою настоящую любовь, если вам за шестьдесят

Большинство пожилых людей считают, что в их жизни уже нет места личному счастью и чувствам, но это совсем не так.
Рассказываем, как и где найти свою вторую половинку, если вам за шестьдесят.
Как найти свою настоящую любовь, если вам за 60
- Составьте условный портрет. Сначала нужно определиться, с каким человеком вы хотите иметь отношения. Какие качества в человеке вы цените больше всего, с чем готовы мириться в отношениях, а что вам будет неприемлемым. Это позволит найти именно того человека, с которым у вас будут схожие ценности и взгляды на жизнь. Отношения, где двое смотрят в одном направлении, обречены на счастье.
- Зарегистрируйтесь в соцсетях. Сейчас есть куча групп и страниц по интересам, где вы сможете познакомиться с человеком, который разделит ваши вкусы, ценности и взгляды на жизнь. И вам не придется даже выходить из дома, чтобы знакомиться и общаться с интересными людьми. Для этого нужны только телефон, интернет и желание.
- Сохраняйте дружеские отношения с людьми. Старайтесь не терять общения со старыми знакомыми и друзьями. Возможно, кто-то из них тоже ищет свою вторую половинку. Или у них есть родственники и друзья, которые так же готовы к отношениям и с радостью будут общаться с вами.
- Экскурсии, музеи и театры. Это прекрасные места, где вы сможете не только хорошо провести время, но и встретить людей, которые в перспективе станут для вас замечательными друзьями. Кто знает, возможно, на одной из экскурсий вы встретите любовь всей своей жизни.
- Клубы по интересам. Это могут быть танцы, кружок вышивания или вязания, чтение и обсуждение интересных книг, аэробика и т.д. Не важно, что вы выберете, однако именно там вы сможете не только интересно и с пользой провести свое время, но и встретить человека, с которым проведете всю жизнь.
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