5 советов, как спасти собаку от стресса во время взрывов

Громкие звуки взрывов и сирен сильно бьют по психике собак, они могут даже навредить себе. Специалисты советуют хозяевам сохранять спокойствие, ведь тревога передается животному. Вот главные советы, как защитить любимца во время войны.

Об этом пишет Blik.

Собаки воспринимают шумы гораздо острее людей. Однако специалисты по поведению животных советуют в первую очередь следить за собой.

«Собаки очень чувствительны к настроению человека. Если хозяин нервничает, тревога передается и животному», — объясняет ветеринар Рейчел Гарбатт изданию Mirror.

При обстреле следует держать животное в безопасном месте, не оставлять на привязи и, самое главное, сохранять собственное спокойствие.

Если риск ожидаемых взрывов или сирен (например, в комендантский час), рекомендуют выгуливать собаку заранее. Важно, чтобы она успела сделать все свои потребности и была немного уставшей — физическая усталость помогает уменьшить стресс.

Животному жизненно нужно безопасное укрытие, где оно будет чувствовать себя защищенным. Это может быть угол комнаты, ванная или специальный бокс.

В этом месте рекомендуется разместить подстилку, любимые игрушки или вещи владельца с его запахом. Также следует включить тихую музыку или белый шум (звук дождя, водопада) и закрыть шторы, чтобы уменьшить внешние раздражители.

Снизить тревожность помогает и правильное питание. Убедитесь, что корм вашего любимца содержит витамины группы B, магний, триптофан и омега-3. Вода всегда должна быть свежей и свободной.

Когда нужен ветеринар

Если собака ведет себя опасно, следует обратиться к врачу.

«Некоторые животные прячутся, пытаются грызть двери или могут навредить себе, поэтому ветеринар может посоветовать безопасные способы понижения тревожности», — добавляет Рейчел.

Это могут быть успокаивающие средства или феромоновые спреи. Агрессия, деструктивное поведение или чрезмерная пассивность также могут свидетельствовать о дискомфорте или боли.

В случае перехода в укрытие рекомендуется подготовить отдельную «тревожную сумку» для собаки: с водой, кормом, поводком, одеялом, документами и любимой игрушкой.

Напомним, в холодное время года одежда нужна не всем собакам. Эксперты объясняют, что дополнительное утепление рекомендовано мелким, худым и короткошерстным породам, а также щенкам, пожилым и больным животным, которые быстрее теряют тепло.

Зато большие собаки с густой или двойной шерстью — например хаски, ньюфаундленды или бернские зенненгунды — обычно хорошо переносят холод и не нуждаются в зимней одежде. Ветеринары советуют учитывать влажность и ветер, следить за поведением любимца и правильно подбирать размер одежды во избежание дискомфорта или раздражений.