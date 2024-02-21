5 стрижек, которые придают локонам густоты и объема: подходят для тонких и поврежденных волос

Густые сияющие локоны – это мечта многих женщин. Именно густые здоровые волосы всегда считались символом красоты и женственности. Но не всем представительницам прекрасного пола посчастливилось иметь густую шевелюру. Впрочем, это легко поправить. Стилисты-парикмахеры рекомендуют выбирать прически, которые будут придавать слабым и поврежденным волосам без объема визуальной густоты. Рассказываем, какие пять стрижек придают тонким волосам пышность и здоровое сияние.

Стрижка пикси

Какие стрижки придают объем и густоту тонким волосам. / Фото: pixabay.com

Лучшим вариантом для создания объема станет квадратная стрижка пикси. В такой прическе пряди волос создают квадратную форму в зоне ушей и шеи, что придает шевелюре визуальное великолепие и объем. Стрижка будет придавать общему образу невероятный стиль и драйв. Каждая женщина с такой прической будет чувствовать себя уверенной и прекрасной. А еще эта стрижка омолаживает и выражает естественную красоту, поэтому подходит женщинам зрелого возраста.

Стрижка паж

Какие стрижки придают объем и густоту тонким волосам. / Фото: pixabay.com

Эта прическа относится к классическим вариантам, она с шестидесятых годов прошлого века уверенно занимает модный олимп. И еще столько не будет сдавать своих позиций, потому что за счет своей техники придает тонким волосам объем и здоровое сияние. Такая стрижка подходит для всех типов лица, делает общий образ гармоничным и романтичным.

Удлиненный боб

Какие стрижки придают объем и густоту тонким волосам. / Фото: pixabay.com

На сегодняшний день эта прическа входит в списки трендовых омолаживающих стрижек. Она идеально подойдет для ослабленных тонких волос, визуально придаст им густоты и объема. Это эталонная стрижка, популярная во всем мире уже много лет подряд, поэтому вы не прогадаете, если выберете именно этот вариант.

Каре

Какие стрижки придают объем и густоту тонким волосам. / Фото: pixabay.com

Стрижка также относится к классическим, являющимся любимой прической мировых звезд. Что не удивительно, потому что она подходит для волос, ослабленных регулярной окраской и постоянными укладками. Каре делает такие локоны густыми и здоровыми с виду, придает им естественный объем. Сейчас на пике популярности асимметричное и многослойное каре, создающее правильный объем за счет градуировки прядей.

Стрижка каскад

Какие стрижки придают объем и густоту тонким волосам. / Фото: pixabay.com

За счет многослойности стрижка придает волосам правильную структуру и естественный объем. Эта прическа подходит для всех типов волос, особенно для ослабленных и тонких. Ее можно делать как на среднюю, так и на короткую длину. Каскад помогает увеличить объем волос на макушке, а снизу придает локонам естественной подвижности.

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