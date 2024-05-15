5 сумок, которые вернутся в моду этим летом: у вас точно есть одна из таких

Еще вчера такие модели были в антитрендах, а уже сегодня эти сумки стали безумно популярными.

Если у вас есть старые сумки, то не спешите их выбрасывать, ведь мода так изменчива. Некоторые аксессуары быстро теряют свою актуальность, но так же быстро возвращаются на пик популярности. И стилисты назвали пять таких сумок, которые вернулись в тренды и будут находиться на модном олимпе не один месяц подряд.

Сумка из плетеной кожи

Какие модные сумки летом 2024 года / Фото: Freepik

Аксессуаров с плетением уже давно не было в гардеробах модниц, но лето 2024 диктует новые правила на тренды. Такая сумка практична, поскольку очень вместительна и легко стилизуется. Поэтому любой ваш образ с этим аксессуаром будет безупречен.

Белая сумка

Какие модные сумки летом 2024 года / Фото: Freepik

Да, беж и шоколад немного подвинули аксессуары белого цвета, но не этим летом. Белые сумки на работу, прогулку или деловую встречу – идеальный выбор для акцентуации вашего стиля. К тому же такой цвет гармонично сочетается со всеми остальными, поэтому белая сумка будет уместна для любого аутфита.

Замшевая сумка

Какие модные сумки летом 2024 года / Фото: Freepik

Еще весной об этом тренде не было и речи, но летом такой аксессуар придаст вашему образу невероятной роскоши. Главное, чтобы сумка была светлого или яркого цвета, тогда она будет гармонично сочетаться с летним гардеробом.

Соломенная сумка

Какие модные сумки летом 2024 года / Фото: Freepik

Да, эта ретро-модель была забыта в прошлом сезоне, а зря. Соломенные сумки добавляют в образ элегантности и летней легкости одновременно. Она будет уместна как на прогулку, так и на работу, а еще с ней можно сходить на пляж. К тому же такой аксессуар достаточно вместительный, туда можно положить очки, записную книжку, планшет и крем для загара.

Тканевая сумка

Какие модные сумки летом 2024 года / Фото: Freepik

Если до этого в моде были только сумки-шоперы для совершения покупок, то сейчас это трендовый аксессуар. И каждая модница обязательно должна иметь его в своем гардеробе. С тканевой сумкой можно идти в кафе, на прогулку и на работу – она будет уместна для любого случая. К тому же, аксессуар достаточно легок, поэтому это то, что нужно для жаркого лета.

Читайте также:

Не носите их: джинсовые модели, от которых лучше отказаться в этом году (фото)

4 варианта самой модной стрижки 2024 года: эту прическу любят мировые звезды и аристократия

Что больше всего привлекает мужчин в женщинах: это не внешность и не возраст