5 типов мужчин, которых следует избегать: с такими нормальных отношений не построить

Психологи назвали мужчин, которых женщинам следует обходить, потому что они не умеют любить по-настоящему.
Рассказываем о 5 типах мужчин, которые разобьют сердце любой женщине.
Каких мужчин нужно избегать: они не способны построить крепкие отношения
- Слишком упорный. У мужчины, который пытается заменить собой всех и все в жизни женщины, есть проблемы с самооценкой. Он может заваливать подарками, навязывать свою помощь или контролировать каждый шаг своей партнерши. Это типичное поведение агрессора и манипулятора, желающего, чтобы женщина полностью от него зависела.
- Отсутствует эмпатия. Некоторые мужчины не способны испытывать эмоции, поэтому они совершенно не умеют сопереживать другим. От такого партнера не дождешься участия в проблемах своей женщины. От таких мужчин лучше держаться подальше, потому что они воспринимают противоположный пол как аксессуар, который не должен им мешать, иначе ему быстро найдут замену.
- Агрессор. Такой мужчина будет злиться, если что-то будет идти не по плану или по его сценарию. Он может не только кричать, нервничать или распускать руки. Этот мужчина может скрывать свою агрессию, прибегать к моральному давлению и обесцениванию своей женщины. Таких мужчин лучше обходить стороной, чтобы оставаться в безопасности.
- Манипулятор. Мужчина-манипулятор может прибегать к непонятным играм, проверкам на верность и т.д. Он обычно извращает все таким образом, чтобы женщина чувствовала себя виноватой или неполноценной. Если в общении с мужчиной вы постоянно оправдываетесь, чувствуете вину, первой идете на примирение, тогда лучше разорвать такую связь. Потому что вами манипулируют, о чувствах здесь речь не идет.
- Жертва. Такой мужчина будет постоянно искать виновных в своих проблемах. То руководитель плохой, то погода не такая, то родители ему в чем-то не помогли. Жертвы не умеют брать на себя ответственность, им легче думать, что виноват кто в их проблемах, а не они. Поэтому следует подумать, прежде чем вступать в отношения с таким мужчиной, потому что тогда во всех своих проблемах он будет обвинять вас.
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