5 "токсичных" фраз, которых нельзя говорить близким, особенно детям

Наибольшую силу и влияние имеют слова, произнесенные близкими людьми. Так как мы слышим их чаще всего, они влияют на формирование нашей самооценки и настроения. Особенно остро реагируют на такие слова дети, поэтому воспринимают все сказанное за чистую монету. Рассказываем, чего не стоит говорить своим близким, чтобы потом не жалеть об этом.

Какие фразы никогда нельзя говорить близким, особенно детям

"Фразы обесценивания" – умаляющие или вообще перечеркивающие значимость, старания или положительные черты человека. Например: "Да что ты можешь сама? Ты без меня не проживешь", "Хорошая оценка в четверти еще ничего не говорит. Главное, что за год будет", "Да разве ты хозяин?!". Такие высказывания формируют мнение, что не стоит и пытаться, вызывают агрессию, занижают самооценку. Особенно такие фразы губительны для детей, они будут расти с мыслью, что ни на что не способны, им невозможно добиться успеха в жизни. "Фразы обвинения и посрамления" – когда вместо критики поступка критикуется личность. Это фразы-обвинения. Например: "Ну ты тупой! Ты снова получил двойку за домашнюю работу", "Ты как всегда насорил за столом! Свинья!". Эти высказывания формируют негативное отношение к себе и неуверенность, особенно у детей. Человек зза любую ошибку воспринимает себя недостойным, может добавиться невротический стыд, страх неудач, тревожность, перфекционизм, двойной стресс при выполнении даже простых задач. "Фразы пренебрежения и отчуждения" – намеренно подчеркивают отчуждение с целью шантажа, принуждая человека к определенным действиям. Например: "Глаза бы мои тебя не видели". Особенно дети, когда слышат что-то подобное, чувствуют себя брошенными и униженными. Поэтому во взрослом возрасте люди постоянно доказывают свою значимость. Человек живет с идеей, что любовь нужно заслужить, а пренебрежение и игнор – это норма в отношениях. "Фразы игнорирования потребностей" – таким образом подчеркивается нежелание беспокоиться, удовлетворять потребности, проявлять любовь. Например: "Хочется? Так перехочется!", "Твое мнение меня не волнует", "То, что ты хочешь, — глупость". Любовь предполагает заботу о других. В семьях, где никто не удовлетворяет потребности друг друга, растут дети, которые часто не способны понять свои желания, не умеют их удовлетворить. Фразы "Ты-обвинения" – это интерпретация мнений и внутреннего состояния обвиняющего. Например: "Ты только и думаешь, как бы меня предать", "Я знаю, что ты меня ненавидишь, потому и запрещаешь гулять допоздна". Если слушать такие высказывания, начинается формирование неуверенности в себе, человек думает, что с ним что-то не так. Такой человек легко подвергается манипуляциям и домашнему насилию.

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