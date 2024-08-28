5 топовых осенних платьев для совершенного образа: корректируют фигуру и подчеркивают красоту

Этой осенью звездные стилисты предлагают трендовые варианты платьев, которые уже давно стали классическими. А все потому, что такая одежда не только женственная, но и практичная. С помощью платья можно не только подчеркнуть свою красоту, но и скорректировать фигуру, маскируя недостатки и выражая формы. Рассказываем, какие пять трендовых платьев осеннего сезона 2024. Хоть одно такое непременно должно быть в вашем гардеробе.

Атласное платье

Какие самые модные платья осени 2024 / Фото: pixabay.com

Если вы летом его носили, не спешите прятать, ведь оно отлично подойдет для ранней осени. Атласное платье следует стилизовать объемным свитером, чтобы получить многослойный стильный образ. Такой тандем прекрасно подойдет для повседневного стиля, романтических встреч и работы.

Джинсовое платье

Какие самые модные платья осени 2024 / Фото: pixabay.com

Деним никогда не выйдет из моды, какие бы вариации одежды ни были на пике популярности. Этой осенью лучшим выбором станет джинсовое платье миди длины с воротничком и поясом. Такое платье поможет вам замаскировать лишние килограммы в зоне талии и сделает ноги длиннее. Под джинсовое платье можно надеть высокие коричневые сапоги или ботильоны, тогда ваш образ будет женственным и элегантным одновременно.

Трикотажное платье в рубчик

Какие самые модные платья осени 2024 / Фото: pixabay.com

Эти платья уже несколько лет уверенно держатся на вершине модного олимпа. А все потому, что они уютны и подходят женщинам с любой фигурой. Такое платье будет выгодно подчеркивать женственность форм и маскироваться все недостатки. К тому же трикотажные платья можно одевать как на прогулку, так на работу и свидание. В такой одежде каждая женщина будет непревзойденной.

Длинное платье-свитер

Какие самые модные платья осени 2024 / Фото: pixabay.com

Такая вещь не только стильная, но и теплая, поэтому она должна обязательно быть в гардеробе каждой модницы. Платье-свитер идеально для любой фигуры, стоит только выбрать правильную длину. Под такую одежду лучше носить высокие сапоги или ботильоны на толстой подошве.

Платье-рубашка

Какие самые модные платья осени 2024 / Фото: pixabay.com

Платье-рубашка будет идеальным для женщин, которые любят совершенный минималистичный стиль. Макси-длина поможет вытянуть фигуру, сделает ее более стройной и изящной. В таком платье каждая женщина будет чувствовать себя роскошной. С помощью пуговиц на платье создается эффект элегантности, поэтому его вообще не нужно акцентировать. Только стоит подобрать под него стильные ботильоны или высокие сапоги.

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