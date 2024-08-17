5 трендовых вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины этой осенью

В этом осеннем сезоне 2024 на пике популярности будут базовые вещи, которые легко комбинируются между собой.

Стилисты осенью 2024 предлагают модницам выбирать вещи, которые будут основой базового гардероба. Это позволит легко комбинировать и акцентировать вещи, чтобы создавать разнообразные образы, не тратя кучу денег на лишнюю одежду. Также модные эксперты рекомендуют учитывать, что осенняя одежда должна быть не только модной, но комфортной и функциональной. Итак, рассказываем, какие пять вещей обязательно должны быть в вашем гардеробе в этом осеннем сезоне.

Платье

Какие трендовые вещи на осень 2024 / Фото: pixabay.com

На первом месте в списке трендов остаются минималистичные трикотажные платья гладкой структуры. Они могут быть кремовыми, серыми, кофейными и винными. Трикотажное платье следует носить с ботильонами или сапогами.

Стилисты также советуют обратить внимание на простые платья длины миди, которые должны быть из качественных натуральных материалов. Одежда может быть свободного кроя или приталена, акцентировать ее следует массивными украшениями.

Джинсы прямого кроя

Какие трендовые вещи на осень 2024 / Фото: pixabay.com

Такая классическая модель с высокой посадкой находится на пике популярности уже несколько лет подряд, и не зря. Ведь эти брюки вытягивают силуэт и делают его стройным и элегантным. Джинсы должны быть классического синего или голубого цвета без потертостей. Их можно носить на прогулку, работу или надевать на встречи с друзьями. Также эти брюки подойдут на работу, если их комбинировать с блузами, пуловерами или пиджаками.

Жакет

Какие трендовые вещи на осень 2024 / Фото: pixabay.com

В трендах остаются мотивы "тихой роскоши", поэтому в вашем гардеробе должен быть классический жакет или пиджак свободного кроя. Также можно приобрести блейзер, который выгодно будет акцентировать ваш повседневный стиль. Такая одежда должна быть достаточно дорогой и качественной, тогда она будет служить вам много лет, не теряя своего внешнего вида и актуальности.

Жакет легко комбинируется с платьями, юбками, блузами, джинсами, классическими брюками и т.д. Не стоит бояться экспериментировать, чтобы создать для себя безупречный образ.

Свитшот

Какие трендовые вещи на осень 2024 / Фото: pixabay.com

Такая вещь – это идеальный элемент повседневного образа. Осенью 2024 года на пике популярности будут свитшоты пастельных и нейтральных оттенков. Это могут быть серые, бежевые, кремовые и пудровые цвета.

Объемные свитшоты продолжают оставаться в трендах, что неудивительно. Ведь это универсальная и уютная одежда, которую можно одевать куда угодно. Их можно носить прямо с джинсами и леггинсами, а можно создавать многослойные образы с рубашками или футболками.

Свитер

Какие трендовые вещи на осень 2024 / Фото: pixabay.com

Для холодного сезона такая вещь просто незаменима, особенно модели с высоким воротником. Такая одежда придаст в повседневный образ элегантности и изысканности. Свитера лучше всего подойдут к джинсам и юбкам, дополнить аутфит можно массивными украшениями.

На пике популярности остается свитер оверсайз, приталенные модели больше не в моде. Одежда должна быть мягкой и комфортной. Следует инвестировать средства в качественные кашемировые модели, которые будут служить вам много лет и не будут терять свой первозданный вид. Самыми актуальными цветами в этом сезоне будут нейтральные – бежевый, серый или кремовый.

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