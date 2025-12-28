5 цветов, которые можно посадить в январе, чтобы весна пришла в ваш сад раньше

Тюльпаны / © unsplash.com

В январе сад выглядит замершим, но именно этот месяц позволяет заложить основу для яркой весны. Часть цветов можно высаживать уже сейчас — даже несмотря на морозные утра и короткий день. Специалисты советуют обратить внимание на неприхотливые растения, которые хорошо приживаются зимой и дарят раннее цветение.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Одними из таких растений являются нарциссы. Их можно высаживать и в январе — при условии, что земля не промерзла. Садовод Крисси Хендли объясняет: холодная почва дает луковицам время спокойно укорениться, а также уменьшает риск грибковых болезней, которые часто возникают после теплой и влажной осени. Нарциссы подходят для клумб, контейнеров и даже газонов, добавляя саду ранних весенних красок.

Для тех, кто хочет декоративности уже зимой, хорошим выбором станет скиммия. Этот куст ценится за блестящие темно-зеленые листья и компактную форму, которая сохраняется в течение всего года. Закупщик растений Найджел Лоутон советует обратить внимание на скиммию японскую: зимой она образует красные бутоны, а весной — светлые соцветия. Лучше всего растение чувствует себя в полутени и почве с нейтральной или слабокислой реакцией.

Даже если осенью не удалось посадить тюльпаны, январь еще оставляет шанс это исправить. Главное — выбрать сухой, хорошо дренированный участок и дождаться относительно мягкого дня. По словам Крисси Хендли, избыток влаги может привести к загниванию луковиц, поэтому переувлажненных мест лучше избегать. Тюльпаны высаживают в ямы, вдвое или втрое глубже луковицы, после чего почву слегка уплотняют и поливают.

Еще одно растение, которое способно оживить зимний сад, — саркокока. Ее часто называют рождественской коробкой, хотя высаживать ее можно и в январе. Найджел Лоутон отмечает, что это вечнозеленое растение особенно ценится за сладкий аромат, который появляется именно зимой. Саркокока хорошо растет в тени, поэтому подходит для посадки у входа в дом, вдоль дорожек или под деревьями — там, где аромат будет наиболее ощутимым.

Завершают перечень зимние анютины глазки — настоящие выносливые. Они легко переносят снег, дождь и перепады температур, сохраняя яркий вид до самой весны. Лоутон советует высаживать анютины глазки в горшки или цветники и комбинировать их с виолами для большего цветового контраста. Для хорошего роста важно выбрать место с утренним и послеобеденным солнцем и оставлять между растениями достаточное расстояние. Обрезка, как отмечают специалисты, только стимулирует новое цветение.

