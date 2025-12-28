ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
114
Время на прочтение
2 мин

5 цветов, которые можно посадить в январе, чтобы весна пришла в ваш сад раньше

Зимняя посадка помогает выиграть время весной. Есть по меньшей мере пять цветов, которые можно высадить уже в январе — без риска для растений.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Тюльпаны

Тюльпаны / © unsplash.com

В январе сад выглядит замершим, но именно этот месяц позволяет заложить основу для яркой весны. Часть цветов можно высаживать уже сейчас — даже несмотря на морозные утра и короткий день. Специалисты советуют обратить внимание на неприхотливые растения, которые хорошо приживаются зимой и дарят раннее цветение.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Одними из таких растений являются нарциссы. Их можно высаживать и в январе — при условии, что земля не промерзла. Садовод Крисси Хендли объясняет: холодная почва дает луковицам время спокойно укорениться, а также уменьшает риск грибковых болезней, которые часто возникают после теплой и влажной осени. Нарциссы подходят для клумб, контейнеров и даже газонов, добавляя саду ранних весенних красок.

Для тех, кто хочет декоративности уже зимой, хорошим выбором станет скиммия. Этот куст ценится за блестящие темно-зеленые листья и компактную форму, которая сохраняется в течение всего года. Закупщик растений Найджел Лоутон советует обратить внимание на скиммию японскую: зимой она образует красные бутоны, а весной — светлые соцветия. Лучше всего растение чувствует себя в полутени и почве с нейтральной или слабокислой реакцией.

Даже если осенью не удалось посадить тюльпаны, январь еще оставляет шанс это исправить. Главное — выбрать сухой, хорошо дренированный участок и дождаться относительно мягкого дня. По словам Крисси Хендли, избыток влаги может привести к загниванию луковиц, поэтому переувлажненных мест лучше избегать. Тюльпаны высаживают в ямы, вдвое или втрое глубже луковицы, после чего почву слегка уплотняют и поливают.

Еще одно растение, которое способно оживить зимний сад, — саркокока. Ее часто называют рождественской коробкой, хотя высаживать ее можно и в январе. Найджел Лоутон отмечает, что это вечнозеленое растение особенно ценится за сладкий аромат, который появляется именно зимой. Саркокока хорошо растет в тени, поэтому подходит для посадки у входа в дом, вдоль дорожек или под деревьями — там, где аромат будет наиболее ощутимым.

Завершают перечень зимние анютины глазки — настоящие выносливые. Они легко переносят снег, дождь и перепады температур, сохраняя яркий вид до самой весны. Лоутон советует высаживать анютины глазки в горшки или цветники и комбинировать их с виолами для большего цветового контраста. Для хорошего роста важно выбрать место с утренним и послеобеденным солнцем и оставлять между растениями достаточное расстояние. Обрезка, как отмечают специалисты, только стимулирует новое цветение.

Напомним, ранее мы рассказали секреты долговечности елки, которые помогут сохранить дерево свежим на несколько недель.

Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie