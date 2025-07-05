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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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5 цветов, которые будут цвести все лето: садовод назвала лучшие многолетники

Цветущий сад все лето — это просто. Эксперт назвала пять многолетних растений, которые идеально подходят для создания летней композиции.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Сад

Сад / © Pixabay

Польская садовница Майя Висневская поделилась списком растений, которые превращают ее сад в красочный оазис с начала лета до осени. По словам эксперта, речь идет о пяти видах многолетников, которые не только долго цветут, но и имеют другие преимущества: привлекают опылителей и отпугивают вредителей.

Об этом сообщило издание Zielony Ogrodek.

Гвоздика садовая
Этот многолетний цветок имеет компактные размеры, но большую палитру цветов — от белого до розового и насыщенного красного. Гвоздика имеет выразительный аромат и хорошо сочетается с другими растениями в саду.

Гвоздика садовая

Гвоздика садовая

Тысячелистник
Растение популярно среди садоводов благодаря соцветиям пастельных оттенков — белого, розового, сиреневого. По словам Висневской, тысячелистник неприхотлив в уходе и хорошо смотрится вместе с декоративными травами.

Тысячелистник / © Pexels

Тысячелистник / © Pexels

Герань (журавлик)
Многолетник, который подходит как для клумб, так и для вазонов. В теплое время года герань цветет розовыми, белыми, фиолетовыми или голубыми цветами, а зимой ее можно держать в помещении ради декоративных листьев.

Герань / © pixabay.com

Герань / © pixabay.com

Рудбекия
Цветение этого растения продолжается до октября. Желтые цветы с темной серединкой напоминают миниатюрные подсолнухи. Рудбекия устойчива к жаре и хорошо переносит похолодание.

Рудбекия / © pixabay.com

Рудбекия / © pixabay.com

Кошачья мята
Цветок с фиолетовым цветом и ароматными листьями. Как отмечает садовод, кошачья мята привлекает пчел и бабочек, а также имеет приятный запах, который можно почувствовать возле веранды или места отдыха в саду.

Кошачья мята / © www.freepik.com/free-photo

Кошачья мята / © www.freepik.com/free-photo

Напомним, садовница Erin Berkyto поделилась замечательной идеей, как превратить обычную корзину из секонд-хенда или чердака в изящную живую композицию, которая украсит террасу, балкон или праздничный стол.

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