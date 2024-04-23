5 унаследованных вещей, которых нельзя отдавать или выбрасывать, чтобы не потерять везение

Есть такие старинные вещи, которые передаются из поколения в поколение, и они несут очень мощную энергетику рода. Ведь способны усиливать и привлекать счастье, удачу и финансовое благополучие. Также полученные по наследству вещи могут служить оберегами или талисманами для дома. Но их ни в коем случае нельзя отдавать. Рассказываем, какие унаследованные вещи нельзя передаривать или выбрасывать, чтобы не потерять везение.

Какие унаследованные вещи нельзя передаривать: народные приметы

Кольцо. Эта вещь символизирует бесконечность благодаря своей круглой форме. Издавна наши предки верили в то, что кольца привлекают финансовое благополучие. Если украшение имеет драгоценный камень, то его энергетика становится еще более мощной. Поэтому эту вещь следует держать дома, тогда удача, счастье и финансовый успех будут сопровождать хозяина всю жизнь.

Эта вещь символизирует бесконечность благодаря своей круглой форме. Издавна наши предки верили в то, что кольца привлекают финансовое благополучие. Если украшение имеет драгоценный камень, то его энергетика становится еще более мощной. Поэтому эту вещь следует держать дома, тогда удача, счастье и финансовый успех будут сопровождать хозяина всю жизнь. Часы. Есть такая примета, что часы дарить нельзя, но их можно и нужно передавать по наследству. Согласно народным приметам, часы способны впитывать в себя энергетику того, кто их носил. Если ваш предок был удачлив, то вам также стоит носить часы, тогда будет везти во всем.

Есть такая примета, что часы дарить нельзя, но их можно и нужно передавать по наследству. Согласно народным приметам, часы способны впитывать в себя энергетику того, кто их носил. Если ваш предок был удачлив, то вам также стоит носить часы, тогда будет везти во всем. Зеркало. Эта вещь имеет мощную энергетику. Если ваши предки были счастливыми и богатыми людьми, обязательно смотрите в такое зеркало. Оно всегда будет наделять вас энергией богатства и удачи. И ни в коем случае нельзя дарить такую вещь другим людям, так вы передарите свой талант.

Эта вещь имеет мощную энергетику. Если ваши предки были счастливыми и богатыми людьми, обязательно смотрите в такое зеркало. Оно всегда будет наделять вас энергией богатства и удачи. И ни в коем случае нельзя дарить такую вещь другим людям, так вы передарите свой талант. Вышитые подушки и полотенца. Наши предки вышивали свою одежду не только для красоты. Они таким образом закладывали магические свойства в вышитые узоры, служившие оберегами. Если у вас есть вышитые вещи, вам очень повезло, не стоит их выбрасывать или дарить кому-то. Ведь вам будет везти в отношениях и всех ваших начинаниях, если вы будете держать их в доме.

Наши предки вышивали свою одежду не только для красоты. Они таким образом закладывали магические свойства в вышитые узоры, служившие оберегами. Если у вас есть вышитые вещи, вам очень повезло, не стоит их выбрасывать или дарить кому-то. Ведь вам будет везти в отношениях и всех ваших начинаниях, если вы будете держать их в доме. Иконы. Здесь не важно, насколько икона стара или ценна. Главное, что она перешла вам по наследству. Ведь ваш предок, молившийся перед образом, передал этой вещи частичку своей души. Поэтому потомки могут получить силу своих предков для достижения любых целей.

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