5 вариантов стрижки, которая набирает популярность в мире: прическа для стильных решительных женщин

Стрижка "волчица" набирает безумную популярность в мире. Это прическа для смелых женщин, не боящихся кардинальных перемен в своем образе. Вместе с тем, она подходит как на короткие, так и на длинные волосы. Поэтому можно смело выбрать нужную длину, ведь у стрижки есть множество вариантов. Стилисты рекомендуют пять самых популярных вариантов омолаживающей прически, которая сделает образ свежим и дерзким.

Стрижка "волчица" в стиле боб

Какая стрижка самая популярная в мире / Фото: pixabay.com

Это новомодный вариант стрижки на густые волосы. Если вы не боитесь экспериментировать с длиной, хотите омолодиться и кардинально сменить образ, тогда она станет для вас идеальным выбором. Такая прическа абсолютно не требует укладки, за счет градуирования прядей она будет ложиться в идеальную и одновременно легкую структуру.

"Волчица" на вьющиеся волосы

Какая стрижка самая популярная в мире / Фото: pixabay.com

Если у вас волнистые или вьющиеся волосы, тогда стоит выбрать именно этот вариант "волчицы". Правильно постриженные локоны будут создавать иллюзию густоты и объема, даже если вы обладательница тонких поврежденных волос.

Короткая "волчица"

Какая стрижка самая популярная в мире / Фото: pixabay.com

Такой вариант прически решает сразу несколько задач – омолаживает, делает волосы визуально густыми и здоровыми. Стилисты рекомендуют делать эту стрижку всем женщинам за 40, имеющим слабые поврежденные волосы. Правильно градуированные пряди при каждом вашем движении будут игриво покачиваться в такт, придавая образу невероятной легкости.

Градуированная "волчица"

Какая стрижка самая популярная в мире / Фото: pixabay.com

Это классический вариант стрижки, градуированные пряди которой создают правильную форму и нужный объем. За счет своей техники стрижка корректирует все недостатки овала лица, освежая и омолаживая общий образ.

Небрежная "волчья" стрижка

Какая стрижка самая популярная в мире / Фото: pixabay.com

Это рваный вариант прически, которая будет обрамлять ваше лицо, создавая нужные контуры и выражая скулы. За счет своей многослойности стрижка придает локонам густоту и объем, а пряди ложатся в структурированную правильную форму.

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