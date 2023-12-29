5 вариантов стрижки, которая подходит всем: омолаживает, красиво отрастает и не требует укладки

Эта стрижка приобрела безумную популярность в середине двадцатого века благодаря Коко Шанель: она универсальна, удобна и всегда в моде.

Это трендовый боб с удлиненной челкой. Более полувека на пике популярности – для стрижки это весомый результат. А все благодаря тому, что она подходит абсолютно всем девушкам, несмотря на возраст, тип лица, волосы или фигуру. Каждая дама может найти для себя идеальный вариант этой стрижки, ведь их столько, что голова идет кругом. А благодаря длинной челке, прическа может скорректировать черты лица, маскируя недостатки и подчеркивая красоту. Рассказываем, какой из вариантов боба подойдет именно вашему типу лица и структуре волос.

Удлиненный боб с длинной челкой

Какая стрижка подходит всем женщинам / Фото: Freepik

Такой вариант стрижки подойдет тем женщинам, которые хотят изменить имидж и подчеркнуть свое обаяние, но не решаются кратко стричься. Поэтому удлиненный боб станет идеальным выбором для усовершенствования образа. Прическа имеет сзади более короткие пряди, а спереди длиннее, поэтому подходит для любой структуры волос. А удлиненная косая челка скрывает возрастные изменения на лице, придавая образу стиля и игривости.

Короткий боб с длинной челкой

Какая стрижка подходит всем женщинам / Фото: Freepik

Такая прическа наиболее подходит для овального и круглого типа лица. Стилисты советуют женщинам с таким лицом выбирать вариант прически на короткие волосы с удлиненной градуированной или рваной челкой. Таким образом дамы с круглым лицом смогут удлиннить его, а девушки с овальным подчеркнут свою природную красоту.

Боб на ножке с длинной челкой

Какая стрижка подходит всем женщинам / Фото: Freepik

Это прическа для смелых и уверенных в себе женщин. Стрижка остается на пике трендов уже несколько лет подряд и не будет сдавать свои позиции. Ножку прически парикмахеры создают путём выбривания затылочной зоны. За счет чего шея удлиняется и становится сексуальной. А длинная челка подчеркивает утонченность и женственность линий лица.

Многослойный боб с длинной челкой

Какая стрижка подходит всем женщинам / Фото: Freepik

Прически, имеющие несколько слоев, всегда создают дополнительный объем. Из-за чего волосы выглядят густыми и здоровыми. Этот вариант боба в совершенстве замаскирует все недостатки и возрастные изменения на коже, а длинная челка скроет широкий лоб и зрительно сузит скулы, если есть проблема полных щек.

Асимметричный боб с длинной челкой

Какая стрижка подходит всем женщинам / Фото: Freepik

Ассиметричные стрижки всегда кардинально меняют образ и привлекают к себе внимание. Такая прическа сделает эффектной свою обладательницу, замаскирует все недостатки на коже, если таковые есть, и подчеркнут красоту взгляда. Стилисты рекомендуют отдать предпочтение асимметричному бобу с удлиненной косой челкой. Такая прическа создаст стильный образ вне зависимости от возраста и структуры волос.

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