5 вещей, которые должны быть в женском гардеробе этой весной: они легко комбинируются между собой

Весна — идеальное время для обновления гардероба. После холодной зимы хочется больше легкости, светлых цветов и комфортной одежды, подходящей для разной погоды. Именно поэтому стилисты советуют женщинам обратить внимание на базовые вещи, легко комбинирующиеся между собой. Несколько правильно подобранных элементов гардероба могут помочь создать десятки разных образов. Такие вещи подходят для повседневной носки и остаются модными не один сезон.

Легкий тренч

Тренч давно стал классикой весеннего гардероба для каждой женщины. Он хорошо защищает от прохладного ветра и легко сочетается с разными стилями одежды. Его можно носить как с джинсами и кроссовками, так и с платьями или классическими брюками. Благодаря универсальному крою тренч выглядит элегантно и придает образу завершенности.

Белая рубашка

Белая рубашка — одна из самых универсальных вещей в гардеробе. Она подходит как для работы, так и для обычных образов. Ее можно сочетать с джинсами, юбками и брюками. Кроме того, она легко комбинируется с пиджаками или легкими куртками, создавая стильный и аккуратный вид.

Джинсы прямого кроя

Джинсы прямого кроя остаются одними из самых популярных моделей уже несколько сезонов. Они удобны, практичны и подходят почти к любому образу.

Такие джинсы хорошо сочетаются с футболками, рубашками, свитерами и пиджаками. Именно поэтому они считаются одной из базовых вещей весеннего гардероба.

Легкая трикотажная кофта

Весенняя погода часто бывает изменчивой, поэтому легкая трикотажная кофта или кардиган становится очень полезной вещью.

Ее можно накинуть на футболку или рубашку, когда становится прохладнее. Кроме того, кофта легко сочетается с джинсами, платьями или юбками.

Удобные светлые кроссовки

Светлые кроссовки уже давно стали частью повседневного гардероба. Они подходят не только к спортивному стилю, но и к более классическим образам.

Их можно носить с джинсами, легкими платьями, юбками и даже с костюмами в стиле casual. Вот почему они считаются универсальным вариантом для весны.