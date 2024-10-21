5 вещей, которые нельзя делать в свой день рождения, чтобы следующий год был успешным

День рождения – это важное событие для каждого человека, поэтому с ним связано множество примет и предрассудков.

Эксперты по эзотерике, нумерологии и психологии считают этот день одним из самых лучших, чтобы улучшить свою жизнь. Если правильно провести день рождения, можно кардинально изменить свою судьбу и привлечь успех. Главное, не делать некоторые вещи, которые могут испортить мощную энергетику праздника и навлечь невзгоды.

Что нельзя делать в свой день рождения, чтобы не навлечь беды

Мыться. Согласно народным верованиям в этот день человек наиболее уязвим для влияния нечистой силы. А вода обладает очищающими свойствами, она не только смывает негатив, а в день рождения может смыть здоровье, удачу и личное счастье. Душ лучше принимать в канун праздника.

Согласно народным верованиям в этот день человек наиболее уязвим для влияния нечистой силы. А вода обладает очищающими свойствами, она не только смывает негатив, а в день рождения может смыть здоровье, удачу и личное счастье. Душ лучше принимать в канун праздника. Убирать. Считается, что в день рождения нужно быть особенно внимательными к тому, что вы делаете, и избегать действий, которые могут навредить. К таковым относится уборка, которую лучше проводить в канун праздника. Ибо во время уборки мы выносим из дома мусор, а в день рождения можно вынести свое счастье.

Считается, что в день рождения нужно быть особенно внимательными к тому, что вы делаете, и избегать действий, которые могут навредить. К таковым относится уборка, которую лучше проводить в канун праздника. Ибо во время уборки мы выносим из дома мусор, а в день рождения можно вынести свое счастье. Одалживать кому-то деньги. Даже если у вас с финансами все хорошо, все равно стоит следовать советам, чтобы не иметь материальных проблем. Считается, что в свой день рождения нельзя одалживать деньги, потому что они к вам больше не вернутся.

Даже если у вас с финансами все хорошо, все равно стоит следовать советам, чтобы не иметь материальных проблем. Считается, что в свой день рождения нельзя одалживать деньги, потому что они к вам больше не вернутся. Праздновать 40 лет. Наверняка каждый знает, что праздновать 40-летие нельзя, и это действительно так. Считается, что именно в этот день ангел-хранитель покидает человека, и он остается без небесного покровительства.

Наверняка каждый знает, что праздновать 40-летие нельзя, и это действительно так. Считается, что именно в этот день ангел-хранитель покидает человека, и он остается без небесного покровительства. Загадывать желание вслух. Одной из самых главных традиций в день рождения является загадывание желания во время задувания свечей на праздничном торте. Эксперты по эзотерике не рекомендуют произносить свои мечты вслух, потому что они никогда не сбудутся. Желание стоит загадывать про себя, тогда все задуманное в этот день обязательно сбудется.

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