5 вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины, а на что не стоит тратить денег
Советы, которые помогут собрать практичный и стильный женский гардероб без лишних трат.
Гардероб не должен быть переполнен, чтобы быть стильным. На самом деле, достаточно нескольких правильно подобранных вещей, которые легко сочетаются между собой и подходят для различных жизненных ситуаций. Именно базовый гардероб позволяет выглядеть ухоженным и современным без ежедневных раздумий, что надеть. Главное, инвестировать в универсальные вещи и научиться отказываться от одежды, не приносящей реальной пользы.
Пять вещей, которые обязательно должны быть в базовом гардеробе каждой женщины
Качественный базовый жакет. Классический жакет нейтрального цвета делает образ собранным и элегантным. Его можно носить с платьями, юбками, джинсами и классическими брюками. Это вещь, которая спасает в любой ситуации — от деловой встречи до прогулки по городу.
Идеальные джинсы прямого кроя. Прямые джинсы — это основа повседневного стиля. Они подходят почти всем типам фигуры и остаются актуальными годами. Такие джинсы легко сочетаются с базовыми футболками, рубашками и свитерами.
Светлая классическая рубашка. Белая или молочная рубашка — символ универсальности. Она имеет сдержанный, дорогой и уместный вид в любом образе. Ее можно носить как самостоятельный элемент или использовать в многослойных образах.
Удобная универсальная обувь. Комфортные кроссовки, лоферы или балетки нейтрального цвета должны быть в каждом гардеробе. Они подходят как к повседневному, так и к более женственному стилю. Качественная обувь сразу выражает весь образ.
Лаконичная сумка среднего размера. Одна качественная сумка способна заменить несколько случайных покупок. Она должна быть без лишнего декора, сдержанного цвета и из качественного материала. Именно такая модель гармонично дополняет большинство образов.
На какие вещи не стоит тратить деньги
Слишком трендовые вещи. Модные фасоны из подиумов быстро теряют актуальность. Через сезон они выглядят устаревшими, а в гардеробе становятся «мертвым грузом».
Одежда со сложной посадкой. Вещи, требующие идеальной фигуры или постоянной корректировки, редко становятся любимыми. Они вызывают дискомфорт и неудобство, потому их практически не носят после приобретения.
Дешевые сумки и обувь. Низкое качество материалов быстро заметно. Такие вещи портят даже самый лучший образ и часто нуждаются в замене уже через несколько месяцев.
Одежда с вопиющими надписями и логотипами. Такие вещи быстро надоедают и плохо смешиваются с другими элементами гардероба. Они ограничивают варианты создания образов.