ua
en
5 вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины, а на что не стоит тратить денег

Советы, которые помогут собрать практичный и стильный женский гардероб без лишних трат.

Какая одежда должна быть в гардеробе

Какая одежда должна быть в гардеробе / © www.freepik.com/free-photo

Гардероб не должен быть переполнен, чтобы быть стильным. На самом деле, достаточно нескольких правильно подобранных вещей, которые легко сочетаются между собой и подходят для различных жизненных ситуаций. Именно базовый гардероб позволяет выглядеть ухоженным и современным без ежедневных раздумий, что надеть. Главное, инвестировать в универсальные вещи и научиться отказываться от одежды, не приносящей реальной пользы.

Пять вещей, которые обязательно должны быть в базовом гардеробе каждой женщины

  1. Качественный базовый жакет. Классический жакет нейтрального цвета делает образ собранным и элегантным. Его можно носить с платьями, юбками, джинсами и классическими брюками. Это вещь, которая спасает в любой ситуации — от деловой встречи до прогулки по городу.

  2. Идеальные джинсы прямого кроя. Прямые джинсы — это основа повседневного стиля. Они подходят почти всем типам фигуры и остаются актуальными годами. Такие джинсы легко сочетаются с базовыми футболками, рубашками и свитерами.

  3. Светлая классическая рубашка. Белая или молочная рубашка — символ универсальности. Она имеет сдержанный, дорогой и уместный вид в любом образе. Ее можно носить как самостоятельный элемент или использовать в многослойных образах.

  4. Удобная универсальная обувь. Комфортные кроссовки, лоферы или балетки нейтрального цвета должны быть в каждом гардеробе. Они подходят как к повседневному, так и к более женственному стилю. Качественная обувь сразу выражает весь образ.

  5. Лаконичная сумка среднего размера. Одна качественная сумка способна заменить несколько случайных покупок. Она должна быть без лишнего декора, сдержанного цвета и из качественного материала. Именно такая модель гармонично дополняет большинство образов.

На какие вещи не стоит тратить деньги

  • Слишком трендовые вещи. Модные фасоны из подиумов быстро теряют актуальность. Через сезон они выглядят устаревшими, а в гардеробе становятся «мертвым грузом».

  • Одежда со сложной посадкой. Вещи, требующие идеальной фигуры или постоянной корректировки, редко становятся любимыми. Они вызывают дискомфорт и неудобство, потому их практически не носят после приобретения.

  • Дешевые сумки и обувь. Низкое качество материалов быстро заметно. Такие вещи портят даже самый лучший образ и часто нуждаются в замене уже через несколько месяцев.

  • Одежда с вопиющими надписями и логотипами. Такие вещи быстро надоедают и плохо смешиваются с другими элементами гардероба. Они ограничивают варианты создания образов.

