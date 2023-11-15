5 вещей, которые вас состарят: не надевайте эту одежду, если вам за сорок – чем лучше заменить

От таких вещей стоит отказаться, если вам чуть-чуть за сорок, поскольку они искажают ваш внешний вид и придают лет.

Как выглядеть ошеломляюще, если вы женщина средних лет? Стилисты рекомендуют сначала почистить свой гардероб и избавиться от тех вещей, которые прибавляют возраст. Рассказываем, что нельзя одевать ни в коем случае, если вам чуть-чуть за сорок и чем лучше заменить эту одежду.

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Капри

Антитренды 2023 / Фото: pixabay.com

Это самый ужасный стиль давно прошедших нулевых. Но некоторые представительницы прекрасного пола продолжают носить эту одежду, которая искажает их фигуру. Кроме того, что капри давно неактуальны, они еще визуально укорачивают ноги. Чтобы женщина выглядела стильно и потрясающе, ей лучше носить штаны по лодыжку. Это подчеркнет ее утонченность и сексуальность даже при пышных формах.

Бермуды

Антитренды 2023 / Фото: pixabay.com

Еще один ужасный лук – это бермуды, также обрезающие ноги, искажая общий образ. К тому же этот предмет гардероба добавляет с десяток лет своей владелице. Поэтому лучше от них избавиться как можно скорее. Чтобы выглядеть стильно на свои годы и при этом выглядеть молодо, одевайте шорты, которые будут заканчиваться чуть выше колена, чтобы открыть ноги.

Громоздкие ботинки

Какую обувь не стоит носить женщинам за 40 / Фото: pixabay.com

Да, эта обувь пока очень модная и удобная. Но они испортят на раз ваш утонченный и элегантный образ зрелой женщины. Стилисты рекомендуют выбирать такую обувь, которая будет в тренде и заодно подойдет вам. Также следует обращать внимание на то, чтобы обувь была удобной и комфортной.

Вещи в молодежном стиле

Антитренды 2023 / Фото: pixabay.com

Такая одежда никак не будет прибавлять молодости и красоты. Все совсем наоборот – зрелые женщины в укороченных кофтах, на высоком каблуке и с милыми локонами выглядят смешно. Вместо этого модные эксперты рекомендуют одевать костюмы в стиле «тихая роскошь», объемные кардиганы и трендовые блейзеры монохромных цветов.

Цветочный принт

Антитренды 2023 / Фото: pixabay.com

Сорокалетняя женщина в платье или кофточке с ярким цветочным принтом выглядит несколько странно и неуместно. Вместо этого стоит присмотреться к одежде с женственными и изящными узорами, которые будут подчеркивать элегантность и придавать шику вашему аутфиту.

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